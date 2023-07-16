У Луцьку з'явився новий кликун

У Луцьку з'явився новий кликун
В обласному центрі Волині в рамках проєкту «Луцький кликун» з'явився ще один житель міста – Семен Ґуст.

Про це повідомляє управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.

Скульптуру нового луцького кликуна встановив ресторан «Cafe de Vino» (там його і варто шукати) за підтримки управління туризму та промоції міста Луцької міської ради. Авторка скульптури – Ніка Музичко.

У Луцьку з'явився новий кликун


«У Стировій вежі Луцького замку є кімната з каміном. У ній любили відпочивати кликуни між своїми змінами. Адже так добре погрітися біля живого вогню довгими холодними вечорами. І особливо раділи ті з них, хто ходив у зміну з кликуном Семеном на прізвисько Ґуст («смак» з латини). Бо ж умів Ґуст смачно готувати: чи то куліш зварити, чи рибки зі Стиру насмажити, чи й м’ясце впольоване запекти. І такі інколи з тої вежі аромати розносились, що й сам луцький староста Богуш Корецький не соромився заглянути іноді до кликунів на вогник чи то пак на запах (бо поважав своїх охоронців і любив смачненьке).

Коли ж увійшов Семен Ґуст у літа поважні і залишив службу кликунську, влаштувався він кухарем у маєток до княгині Четвертинської, що розташований був у селі Яровиця біля Луцька. Одного разу, у 1564 році, під час банкету стався гучний злочин – був убитий князь Ярослав Сангушко. А його брат Роман, прибувши на виклик, загубив там свій родовий перстень! Та не взяв злочинець до уваги Семена, який хоч кликуном і не був, та все ж досвід охоронця не забув.

Тож допоміг Семен Ґуст Роману Сангушку і вбивцю його брата виявити, і перстень цінний знайти.

Отакі вони хвацькі хлопці, луцькі кликуни!» – йдеться в дописі.

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Теги: кликун, Луцьк
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