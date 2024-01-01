Рада ЄС слідом за Європарламентом схвалила 50 млрд євро допомоги Україні

Рада ЄС слідом за Європарламентом схвалила 50 млрд євро допомоги Україні
28 лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування Інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024 - 2027 роки.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

У межах Інструменту протягом 2024-2027 років Україна отримає близько 39 млрд євро прямого бюджетного фінансування, з яких понад 5 млрд складають гранти.

"Вдячний партнерам з ЄС за надважливе рішення щодо підтримки України. Завдяки подальшій активній роботі Уряду України та представників Європейської Комісії в рамках Програми, Україна впевнено наближатиметься до свого європейського майбутнього", – прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.

Напередодні, 27 лютого, Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility.

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Теги: Рада ЄС, допомога, 50 млрд
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