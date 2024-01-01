Рада ЄС слідом за Європарламентом схвалила 50 млрд євро допомоги Україні





Про це повідомляє Міністерство фінансів України.



У межах Інструменту протягом 2024-2027 років Україна отримає близько 39 млрд євро прямого бюджетного фінансування, з яких понад 5 млрд складають гранти.



"Вдячний партнерам з ЄС за надважливе рішення щодо підтримки України. Завдяки подальшій активній роботі Уряду України та представників Європейської Комісії в рамках Програми, Україна впевнено наближатиметься до свого європейського майбутнього", – прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.



Напередодні, 27 лютого, Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування Інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024 - 2027 роки.Про це повідомляє Міністерство фінансів України.У межах Інструменту протягом 2024-2027 років Україна отримає близько 39 млрд євро прямого бюджетного фінансування, з яких понад 5 млрд складають гранти."Вдячний партнерам з ЄС за надважливе рішення щодо підтримки України. Завдяки подальшій активній роботі Уряду України та представників Європейської Комісії в рамках Програми, Україна впевнено наближатиметься до свого європейського майбутнього", – прокоментував міністр фінансів УкраїниНапередодні, 27 лютого, Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility.

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