У бою на Харківщині загинув волинянин Олексій Кушнір

У бою на Харківщині загинув волинянин Олексій Кушнір
У бою неподалік населеного пункту Вільшана на Харківщині обірвалося життя волинянина Олексія Кушніра.

Про це у фейсбуці інформує Литовезька громада.

Громаду сколихнула сумна звістка: 1 березня 2024 року, мужньо виконуючи військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Вільшана Харківської області загинув Герой, житель села Біличі, солдат Кушнір Олексій Миколайович (1983 року народження).
У бою на Харківщині загинув волинянин Олексій Кушнір

«Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою!» - зазначили у громаді.

Інформація про зустріч та чин поховання Героя буде повідомлено додатково.

«Прохання не бути байдужими та гідно зустріти тіло нашого Захисника», - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську попрощалися із Захисником Андрієм Боратинцем
Сьогодні, 15:16
У бою на Харківщині загинув волинянин Олексій Кушнір
Сьогодні, 14:50
На Волині вшанували пам’ять полеглих Героїв
Сьогодні, 13:53
Від обстрілу окупантів на Донеччині постраждали 3 людей
Сьогодні, 13:29
Поліція повідомила деталі смертельної аварії на Волині
Сьогодні, 12:47
Схожі новини
У Нововолинську попрощалися із Захисником Андрієм Боратинцем У Нововолинську попрощалися із Захисником Андрієм Боратинцем
Сьогодні, 15:16
З-під завалів багатоповерхівки в Одесі дістали тіло маленького хлопчика З-під завалів багатоповерхівки в Одесі дістали тіло маленького хлопчика
Сьогодні, 11:41
На Сумщині загинув офіцер-розвідник із Волині На Сумщині загинув офіцер-розвідник із Волині
Сьогодні, 10:51
У бою на Харківщині поліг волинянин Ігор Савчук У бою на Харківщині поліг волинянин Ігор Савчук
01 березень, 18:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Нововолинську попрощалися із Захисником Андрієм Боратинцем
Сьогодні, 15:16
 0
У бою на Харківщині загинув волинянин Олексій Кушнір
Сьогодні, 14:50
 0
Спомин про Герой. Пілот із Луцька ціною життя врятував цивільних
Сьогодні, 14:30
 0
На Волині вшанували пам’ять полеглих Героїв
Сьогодні, 13:53
 0
Від обстрілу окупантів на Донеччині постраждали 3 людей
Сьогодні, 13:29
 0
Медіа
відео
1/8