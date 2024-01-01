У бою на Харківщині загинув волинянин Олексій Кушнір

У бою неподалік населеного пункту Вільшана на Харківщині обірвалося життя волинянинаПро це у фейсбуці інформує Литовезька громада.Громаду сколихнула сумна звістка: 1 березня 2024 року, мужньо виконуючи військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Вільшана Харківської області загинув Герой, житель села Біличі, солдат Кушнір Олексій Миколайович (1983 року народження).«Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою!» - зазначили у громаді.Інформація про зустріч та чин поховання Героя буде повідомлено додатково.«Прохання не бути байдужими та гідно зустріти тіло нашого Захисника», - йдеться у повідомленні.