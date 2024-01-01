У Нововолинську попрощалися із Захисником Андрієм Боратинцем

У Нововолинську попрощалися із Захисником Андрієм Боратинцем
У Нововолинській громаді – скорбота. Краяни сьогодні, 2 березня, провели в останню путь полеглого воїна Андрія Боратинця.

Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.

«Перші дні весни принесли в нашу громаду сльози та горе. Сьогодні ми назавжди попрощалися із загиблим Захисником Андрієм Боратинцем», - зазначив градоначальник.
У Нововолинську попрощалися із Захисником Андрієм Боратинцем

На жаль, жорстока війна забирає молодих, сильних та відданих воїнів. Приносить у родини скорботу та біль.
У Нововолинську попрощалися із Захисником Андрієм Боратинцем

«Андрій віддав життя за мирне майбутнє своєї держави, своїх рідних та друзів. За кожного з нас. Його подвиг назавжди у наших серцях. Щирі співчуття рідним та близький. Вічна шана Герою», - повідомив міський голова.
У Нововолинську попрощалися із Захисником Андрієм Боратинцем
У Нововолинську попрощалися із Захисником Андрієм Боратинцем

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Теги: загиблі, війна
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