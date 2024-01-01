У Нововолинську попрощалися із Захисником Андрієм Боратинцем

У Нововолинській громаді – скорбота. Краяни сьогодні, 2 березня, провели в останню путь полеглого воїнаПро це у телеграмі повідомив міський голова«Перші дні весни принесли в нашу громаду сльози та горе. Сьогодні ми назавжди попрощалися ізАндрієм Боратинцем», - зазначив градоначальник.На жаль, жорстока війна забирає молодих, сильних та відданих воїнів. Приносить у родини скорботу та біль.«Андрій віддав життя за мирне майбутнє своєї держави, своїх рідних та друзів. За кожного з нас. Його подвиг назавжди у наших серцях. Щирі співчуття рідним та близький. Вічна шана Герою», - повідомив міський голова.