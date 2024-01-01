На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Боратинець

На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Боратинець
На війні загинув Герой з Волині Андрій Боратинець.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Сумна новина надійшла в нашу громаду. 25 лютого у Донецькій області загинув Андрій Боратинець, 1990 року народження. Житель Нововолинська.

Сьогодні, 1 березня, о 10:15 – зустріч Героя на в’їзді в місто. Коридором шани проводимо до моргу Нововолинська", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо похорону буде згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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