На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Боратинець

Андрій Боратинець.



Про це Борис Карпус.



"Сумна новина надійшла в нашу громаду. 25 лютого у Донецькій області загинув Андрій Боратинець, 1990 року народження. Житель Нововолинська.



Сьогодні, 1 березня, о 10:15 – зустріч Героя на в’їзді в місто. Коридором шани проводимо до моргу Нововолинська", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація щодо похорону буде згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомив міський голова Нововолинська"Сумна новина надійшла в нашу громаду. 25 лютого у Донецькій області загинув Андрій Боратинець, 1990 року народження. Житель Нововолинська.Сьогодні, 1 березня, о 10:15 – зустріч Героя на в’їзді в місто. Коридором шани проводимо до моргу Нововолинська", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформація щодо похорону буде згодом.

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