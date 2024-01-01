На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Боратинець
Сьогодні, 09:50
На війні загинув Герой з Волині Андрій Боратинець.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Сумна новина надійшла в нашу громаду. 25 лютого у Донецькій області загинув Андрій Боратинець, 1990 року народження. Житель Нововолинська.
Сьогодні, 1 березня, о 10:15 – зустріч Героя на в’їзді в місто. Коридором шани проводимо до моргу Нововолинська", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо похорону буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Сумна новина надійшла в нашу громаду. 25 лютого у Донецькій області загинув Андрій Боратинець, 1990 року народження. Житель Нововолинська.
Сьогодні, 1 березня, о 10:15 – зустріч Героя на в’їзді в місто. Коридором шани проводимо до моргу Нововолинська", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо похорону буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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