Курс валют у Луцьку на 1 березня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.50, а продають за 41.88.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.52, а продають за 9.72.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 березня готівковий курс долара становить 38.23, продають його за 38.50.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 41.50, а продають за 41.88.Щодо польського злотого, то його купують за 9.52, а продають за 9.72.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

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