Захисники минулої доби ліквідували ще 920 окупантів

Захисники минулої доби ліквідували ще 920 окупантів
Загалом росія вже втратила в Україні 414 680 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.24 орієнтовно склали:

– особового складу - близько 414680 (+920) осіб,

– танків - 6610 (+17),

– бойових броньованих машин -12582 (+30),

– артилерійських систем - 10106 (+36),

– РСЗВ - 1000 (+0),

– засоби ППО - 691 (+1),

– літаків - 345 (+3),

– гелікоптерів - 325 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7794 (+26),

– крилаті ракети - 1912 (+0),

– кораблі /катери - 25 (+0) од,

– підводні човни - 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн - 13206 (+54),

– спеціальна техніка - 1611 (+10).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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