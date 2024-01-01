Захисники минулої доби ліквідували ще 920 окупантів
Сьогодні, 10:00
Загалом росія вже втратила в Україні 414 680 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 414680 (+920) осіб,
– танків - 6610 (+17),
– бойових броньованих машин -12582 (+30),
– артилерійських систем - 10106 (+36),
– РСЗВ - 1000 (+0),
– засоби ППО - 691 (+1),
– літаків - 345 (+3),
– гелікоптерів - 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7794 (+26),
– крилаті ракети - 1912 (+0),
– кораблі /катери - 25 (+0) од,
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 13206 (+54),
– спеціальна техніка - 1611 (+10).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 414680 (+920) осіб,
– танків - 6610 (+17),
– бойових броньованих машин -12582 (+30),
– артилерійських систем - 10106 (+36),
– РСЗВ - 1000 (+0),
– засоби ППО - 691 (+1),
– літаків - 345 (+3),
– гелікоптерів - 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7794 (+26),
– крилаті ракети - 1912 (+0),
– кораблі /катери - 25 (+0) од,
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 13206 (+54),
– спеціальна техніка - 1611 (+10).
Дані уточнюються.
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