Захисники минулої доби ліквідували ще 920 окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.24 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 414680 (+920) осіб,



– танків - 6610 (+17),



– бойових броньованих машин -12582 (+30),



– артилерійських систем - 10106 (+36),



– РСЗВ - 1000 (+0),



– засоби ППО - 691 (+1),



– літаків - 345 (+3),



– гелікоптерів - 325 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7794 (+26),



– крилаті ракети - 1912 (+0),



– кораблі /катери - 25 (+0) од,



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн - 13206 (+54),



– спеціальна техніка - 1611 (+10).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія вже втратила в Україні 414 680 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу - близько 414680 (+920) осіб,– танків - 6610 (+17),– бойових броньованих машин -12582 (+30),– артилерійських систем - 10106 (+36),– РСЗВ - 1000 (+0),– засоби ППО - 691 (+1),– літаків - 345 (+3),– гелікоптерів - 325 (+0),– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7794 (+26),– крилаті ракети - 1912 (+0),– кораблі /катери - 25 (+0) од,– підводні човни - 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн - 13206 (+54),– спеціальна техніка - 1611 (+10).Дані уточнюються.

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