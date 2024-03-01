Росія заявила, що готова передати Україні тіла загиблих під час падіння Іл-76

Тетяна Москалькова заявила, що росія готова передати українській стороні тіла військовополонених, які загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.



Про це повідомили російське пропагандистське видання РИА Новости, The Moscow Times, представник ГУР Андрій Юсов у коментарі



"Для цього все необхідне з точки зору процедури є.... Тіла можуть бути передані згідно з процедурами, які існують", - йдеться в повідомленні.



Вона додала, що перебуває в контакті з представниками України у справі про падіння літака і що "українська сторона цікавилася можливістю передачі тіл".



Москалькова уточнила, що це питання вона обговорює з уповноваженим Верховної ради України Дмитром Лубінцем, якому до цього вона нібито "дала всі відповіді на запитання про інцидент".



"Щодо тіл − я одразу ж повідомила, що в нас є підтвердження і всі ДНК, які, за висновком експертизи, дають змогу зробити ідентифікацію особи", − заявила Москалькова.



Представник ГУР Андрій Юсов повідомив "УП", що Україна неодноразово зверталась до держави-агресора з приводу передачі тіл начебто загиблих на борту Іл-76 українських військовополонених.



"Робота в цьому напрямку триває. Як і розслідування щодо обставин того, що насправді відбулося з бортом Іл-76 і хто насправді там знаходився. Контакт із цього приводу є. Коли можна буде говорити про результати, ми повідомимо", − заявив Юсов.



"Українська правда" також звернулася за коментарем до українського омбудсмена Дмитра Лубінця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уповноважений із прав людини рфзаявила, що росія готова передати українській стороні тіла військовополонених, які загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.Про це повідомили російське пропагандистське видання РИА Новости, The Moscow Times, представник ГУРу коментарі "Українській правді" "Для цього все необхідне з точки зору процедури є.... Тіла можуть бути передані згідно з процедурами, які існують", - йдеться в повідомленні.Вона додала, що перебуває в контакті з представниками України у справі про падіння літака і що "українська сторона цікавилася можливістю передачі тіл".Москалькова уточнила, що це питання вона обговорює з уповноваженим Верховної ради України, якому до цього вона нібито "дала всі відповіді на запитання про інцидент"."Щодо тіл − я одразу ж повідомила, що в нас є підтвердження і всі ДНК, які, за висновком експертизи, дають змогу зробити ідентифікацію особи", − заявила Москалькова.Представник ГУР Андрій Юсов повідомив "УП", що Україна неодноразово зверталась до держави-агресора з приводу передачі тіл начебто загиблих на борту Іл-76 українських військовополонених."Робота в цьому напрямку триває. Як і розслідування щодо обставин того, що насправді відбулося з бортом Іл-76 і хто насправді там знаходився. Контакт із цього приводу є. Коли можна буде говорити про результати, ми повідомимо", − заявив Юсов."Українська правда" також звернулася за коментарем до українського омбудсмена Дмитра Лубінця.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію