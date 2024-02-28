На Донеччині загинув Герой з Луцька Олександр Смуров

Олександр Смуров.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Лучанин Смуров Олександр Володимирович, 19.06.1969 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду начальника вузла зв’язку - начальника зв’язку військової частини.



Старший лейтенант Смуров Олександр Володимирович загинув 28.02.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Шахове Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з окупантами загинув лучанинПро це повідомив Луцький міський голова"На жаль, маємо ще одну втрату.Лучанин Смуров Олександр Володимирович, 19.06.1969 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду начальника вузла зв’язку - начальника зв’язку військової частини.Старший лейтенант Смуров Олександр Володимирович загинув 28.02.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Шахове Донецької області", - йдеться в повідомленні.

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