«На щиті» на Волинь повертається Герой з Волині Богдан Богуш

«На щиті» на Волинь повертається Герой з Волині Богдан Богуш
Сьогодні, 1 березня, «На щиті» на Волинь повертається Герой з Волині Богдан Богуш.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

"Сьогодні орієнтовно об 11.30-12.00 год. траурний кортеж «На щиті» з загиблим Героєм Богданом Богушем, рухатиметься через м. Любомль по маршруту: вул. Володимирська - вул. Соборності( до лікарні). Після оформлення усіх необхідних документів кортеж вирушить у с. Вишнів.

Просимо жителів міста гідно зустріти нашого захисника «На щиті», створивши «живий коридор» та схиливши голови в скорботі віддати йому останню шану", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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