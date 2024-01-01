«На щиті» на Волинь повертається Герой з Волині Богдан Богуш
Сьогодні, 11:05
Сьогодні, 1 березня, «На щиті» на Волинь повертається Герой з Волині Богдан Богуш.
Про це повідомили у Любомльській громаді.
"Сьогодні орієнтовно об 11.30-12.00 год. траурний кортеж «На щиті» з загиблим Героєм Богданом Богушем, рухатиметься через м. Любомль по маршруту: вул. Володимирська - вул. Соборності( до лікарні). Після оформлення усіх необхідних документів кортеж вирушить у с. Вишнів.
Просимо жителів міста гідно зустріти нашого захисника «На щиті», створивши «живий коридор» та схиливши голови в скорботі віддати йому останню шану", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Любомльській громаді.
"Сьогодні орієнтовно об 11.30-12.00 год. траурний кортеж «На щиті» з загиблим Героєм Богданом Богушем, рухатиметься через м. Любомль по маршруту: вул. Володимирська - вул. Соборності( до лікарні). Після оформлення усіх необхідних документів кортеж вирушить у с. Вишнів.
Просимо жителів міста гідно зустріти нашого захисника «На щиті», створивши «живий коридор» та схиливши голови в скорботі віддати йому останню шану", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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