Інформаторкою окупантів на Харківщині виявилася вчителька молодших класів

Працівники СБУ затримали ексосвітянку, яка «здавала» рашистам українських патріотів під час боїв за Харків.Про це повідомляє пресслужба СБУ в телеграмі.Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одну прихильницю рашизму, якапісля захоплення Харківщини.Мова йде про 57-річну колишню вчительку молодших класів у селі Лук’янці Липецької громади. Раніше її притягували до відповідальності за побиття учнів.У період окупації населеного пункту вона «здавала» загарбникам місця перебування українських патріотів.Саме за її наведенням рашисти викрали та ув’язнили до катівні декількох учасників руху опору в регіоні.Серед них – депутат місцевої ради, учасник АТО і батько діючого співробітника Національної поліції України.У застінках до викрадених людей застосовували жорстокі тортури – постійно били і тривалий час залишали без їжі та води.У такий спосіб російські окупанти намагались отримати від потерпілих інформацію про Сили оборони, які на той час вели запеклі бої за Харків.Однак загарбникам не вдалося «вибити» з українських патріотів розвіддані, а згодом декількох відпустили.Ще одного – окупанти вивезли до Бєлгородської області, де тримали в полоні 2 роки, а потім обміняли на російського бойовика.Що стосується фігурантки, то після звільнення села вона виїхала до Харкова, де «залягла на дно» і сподівалась уникнути правосуддя.Співробітники СБУ встановили її місцезнаходження в обласному центрі та затримали в орендованій квартирі.Наразі затриманій повідомлено про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув’язнення.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури.