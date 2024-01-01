Інформаторкою окупантів на Харківщині виявилася вчителька молодших класів
Сьогодні, 11:21
Працівники СБУ затримали ексосвітянку, яка «здавала» рашистам українських патріотів під час боїв за Харків.
Про це повідомляє пресслужба СБУ в телеграмі.
Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одну прихильницю рашизму, яка співпрацювала з окупантами після захоплення Харківщини.
Мова йде про 57-річну колишню вчительку молодших класів у селі Лук’янці Липецької громади. Раніше її притягували до відповідальності за побиття учнів.
У період окупації населеного пункту вона «здавала» загарбникам місця перебування українських патріотів.
Саме за її наведенням рашисти викрали та ув’язнили до катівні декількох учасників руху опору в регіоні.
Серед них – депутат місцевої ради, учасник АТО і батько діючого співробітника Національної поліції України.
У застінках до викрадених людей застосовували жорстокі тортури – постійно били і тривалий час залишали без їжі та води.
У такий спосіб російські окупанти намагались отримати від потерпілих інформацію про Сили оборони, які на той час вели запеклі бої за Харків.
Однак загарбникам не вдалося «вибити» з українських патріотів розвіддані, а згодом декількох відпустили.
Ще одного – окупанти вивезли до Бєлгородської області, де тримали в полоні 2 роки, а потім обміняли на російського бойовика.
Що стосується фігурантки, то після звільнення села вона виїхала до Харкова, де «залягла на дно» і сподівалась уникнути правосуддя.
Співробітники СБУ встановили її місцезнаходження в обласному центрі та затримали в орендованій квартирі.
Наразі затриманій повідомлено про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув’язнення.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ в телеграмі.
Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одну прихильницю рашизму, яка співпрацювала з окупантами після захоплення Харківщини.
Мова йде про 57-річну колишню вчительку молодших класів у селі Лук’янці Липецької громади. Раніше її притягували до відповідальності за побиття учнів.
У період окупації населеного пункту вона «здавала» загарбникам місця перебування українських патріотів.
Саме за її наведенням рашисти викрали та ув’язнили до катівні декількох учасників руху опору в регіоні.
Серед них – депутат місцевої ради, учасник АТО і батько діючого співробітника Національної поліції України.
У застінках до викрадених людей застосовували жорстокі тортури – постійно били і тривалий час залишали без їжі та води.
У такий спосіб російські окупанти намагались отримати від потерпілих інформацію про Сили оборони, які на той час вели запеклі бої за Харків.
Однак загарбникам не вдалося «вибити» з українських патріотів розвіддані, а згодом декількох відпустили.
Ще одного – окупанти вивезли до Бєлгородської області, де тримали в полоні 2 роки, а потім обміняли на російського бойовика.
Що стосується фігурантки, то після звільнення села вона виїхала до Харкова, де «залягла на дно» і сподівалась уникнути правосуддя.
Співробітники СБУ встановили її місцезнаходження в обласному центрі та затримали в орендованій квартирі.
Наразі затриманій повідомлено про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув’язнення.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури.
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