СБУ затримала зрадника: обслуговував кадирівців під час боїв за Миколаїв
Сьогодні, 13:41
Працівники СБУ викрили колаборанта, який розгорнув польову кухню для «кадирівців» під час боїв за Миколаїв.
Про це в телеграмі повідомляє СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного колаборанта, який співпрацював з російськими військами у період окупації частини Миколаївської області.
Зловмисником виявився мешканець селища Новопетрівка Снігурівського району. Під час захоплення громади він розгорнув польову кухню для угруповань «кадирівців», які зайшли до цього населеного пункту.
Встановлено, що «їдальню» для окупантів їхній поплічник облаштував на території власного домоволодіння, а продукти для «меню» брав зі свого господарства.
Також колаборант відвозив їжу в окопи, на передові позиції регулярних військ рф.
Крім того, чоловік ремонтував військову техніку «кадирівців», які чергували на блокпостах та розграбовували приватні оселі місцевих жителів.
У подальшому загарбники використовували відремонтовані транспортні засоби для втечі та вивезення викраденого майна на територію країни-агресора.
Після звільнення селища фігурант переїхав до Хмельницького як переселенець. У такий спосіб він намагався «залягти на дно» та уникнути правосуддя.
Однак співробітники СБУ викрили зловмисника, встановили його місце тимчасового проживання та схопили.
Наразі триває розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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Про це в телеграмі повідомляє СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного колаборанта, який співпрацював з російськими військами у період окупації частини Миколаївської області.
Зловмисником виявився мешканець селища Новопетрівка Снігурівського району. Під час захоплення громади він розгорнув польову кухню для угруповань «кадирівців», які зайшли до цього населеного пункту.
Встановлено, що «їдальню» для окупантів їхній поплічник облаштував на території власного домоволодіння, а продукти для «меню» брав зі свого господарства.
Також колаборант відвозив їжу в окопи, на передові позиції регулярних військ рф.
Крім того, чоловік ремонтував військову техніку «кадирівців», які чергували на блокпостах та розграбовували приватні оселі місцевих жителів.
У подальшому загарбники використовували відремонтовані транспортні засоби для втечі та вивезення викраденого майна на територію країни-агресора.
Після звільнення селища фігурант переїхав до Хмельницького як переселенець. У такий спосіб він намагався «залягти на дно» та уникнути правосуддя.
Однак співробітники СБУ викрили зловмисника, встановили його місце тимчасового проживання та схопили.
Наразі триває розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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