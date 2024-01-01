За виявлену мужність двох військових з Волині нагородили нагрудним знаком «Золотий Хрест»

За виявлену мужність двох військових з Волині нагородили нагрудним знаком «Золотий Хрест»
Двоє жителів Боратинської громади отримали нагрудний знак «Золотий Хрест».

Про це повідомили у громаді.

Ще двох жителів Боратинської громади відзначено високою бойовою нагородою – нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест». Відзнаки отримали житель села Гірка Полонка Володимир Остапюк та житель села Баїв Олександр Момот.

"Володимир Остапюк виявив мужність при виконанні бойового завдання на Запорізькому напрямку, внаслідок ворожого мінометного обстрілу отримав поранення.

Олександр Момот також здійснював військову службу на Запорізькому напрямку. У бою під с. Роботине Запорізької області Олександр разом з побратимами знищив ворожу групу.

Пишаємось нашими земляками та бажаємо їм щасливого повернення додому!" - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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