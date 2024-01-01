Україна наздогнала росію за аналогами «Шахедів»

Україна наздогнала росію за аналогами «Шахедів»
Україна наздогнала росію у виробництві власних аналогів дронів-камікадзе Shahed.

Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі телемарафону розповів, що ці дрони схожі на російсько-іранські за всіма технічними параметрами і нічим не поступаються. Вони вже працюють по росії.

Однак міністр зауважив, що наразі спроможності українського оборонного комплексу вдічі більші, ніж Україна може купити. Те, на що вистачає бюджетних коштів, уже законтрактували. Тому уряд просить союзників закупати для України дрони у наших виробників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дрон, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ліцеї на Волині учня били стільцем
Сьогодні, 15:19
Через потепління у Луцьку зупинили частину котелень
Сьогодні, 14:57
Україна наздогнала росію за аналогами «Шахедів»
Сьогодні, 14:42
Сповістили про загибель на війні волинянина Сергія Литвинчука
Сьогодні, 14:26
За виявлену мужність двох військових з Волині нагородили нагрудним знаком «Золотий Хрест»
Сьогодні, 14:09
Схожі новини
Дрони атакували три області рф: горить один із найбільших НПЗ Дрони атакували три області рф: горить один із найбільших НПЗ
03 лютий, 09:37
Юнак із Волині власноруч зібрав для ЗСУ десяток FPV-дронів Юнак із Волині власноруч зібрав для ЗСУ десяток FPV-дронів
30 січень, 15:01
Українські дрони атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі Українські дрони атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі
18 січень, 11:19
Військові отримали партію «мавіків» від Луцькради Військові отримали партію «мавіків» від Луцькради
08 січень, 15:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Подали 4195 правок: ВР може розпочати розгляд законопроекту про мобілізацію з 6 березня
Сьогодні, 15:55
 0
У «належний час» Шольц зробить заяву про передачу Україні ракет Taurus
Сьогодні, 15:53
 0
Під час лікування обірвалося життя Героя Олександра Пашківського з Луцька
Сьогодні, 15:41
 0
Росія стягує свої резерви під Куп'янськом, – речник ЗСУ
Сьогодні, 15:35
 0
У ліцеї на Волині учня били стільцем
Сьогодні, 15:19
 0
Медіа
відео
1/8