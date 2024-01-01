Україна наздогнала росію за аналогами «Шахедів»

Україна наздогнала росію у виробництві власних аналогівПро це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Міністр з питань стратегічних галузей промисловостів ефірі телемарафону розповів, що ці дрони схожі на російсько-іранські за всіма технічними параметрами і нічим не поступаються. Вони вже працюють по росії.Однак міністр зауважив, що наразі спроможності українського оборонного комплексу вдічі більші, ніж Україна може купити. Те, на що вистачає бюджетних коштів, уже законтрактували. Тому уряд просить союзників закупати для України дрони у наших виробників.