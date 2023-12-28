Чи будуть надсилати повістки для чоловіків за кордоном: що кажуть у Раді





Про це в інтерв'ю Федір Веніславський.



"Механізму, як це робити, на даний момент немає", - сказав він у відповідь на питання про повістки.



Крім того, комітет попередньо відхилив норму про те, щоб заборонити надання консульських послуг для чоловіків за кордоном, якщо в них немає військово-облікових документів.



Однак таким особам надається можливість через засоби або телефонного зв'язку, або через електронний кабінет отримати відповідний військово-обліковий документ або уточнити свої дані, пояснив депутат.



"Ми залишили можливість, передусім особам, що проживають за межами України, скористатися електронним кабінетом для дистанційного оновлення даних без в'їзду на територію України, оскільки потім виникне проблема з можливістю їх виїзду", - сказав Веніславський.



За його словами, мова може йти і про студентів, які навчаються за кордоном, про тих чоловіків, які ще до війни переїхали мешкати за кордон.



Законопроект про мобілізацію



Нагадаємо, наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.



Парламент уже ухвалив законопроект у першому читанні. Остаточно закон можуть ухвалити наприкінці березня.



Наразі Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає 4 тисячі поправок до другого читання.



Норми обмеження конституційних права і свободи були найбільш дискусійними. Обмеження права на керування транспортним засобом було підтримано, а арешт на банківські рахунки - відхилено.



Електронні повістки не знайшли підтримки у комітеті. Водночас можливість реєстрації в електронному кабінеті залишається як правом, а не як обов'язок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новий закон про мобілізацію передбачає, що чоловіки за кордоном зможуть оновити свої дані в електронних кабінетах. Але повісток вони отримувати не будуть.Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав член Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки"Механізму, як це робити, на даний момент немає", - сказав він у відповідь на питання про повістки.Крім того, комітет попередньо відхилив норму про те, щоб заборонити надання консульських послуг для чоловіків за кордоном, якщо в них немає військово-облікових документів.Однак таким особам надається можливість через засоби або телефонного зв'язку, або через електронний кабінет отримати відповідний військово-обліковий документ або уточнити свої дані, пояснив депутат."Ми залишили можливість, передусім особам, що проживають за межами України, скористатися електронним кабінетом для дистанційного оновлення даних без в'їзду на територію України, оскільки потім виникне проблема з можливістю їх виїзду", - сказав Веніславський.За його словами, мова може йти і про студентів, які навчаються за кордоном, про тих чоловіків, які ще до війни переїхали мешкати за кордон.Нагадаємо, наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.Остаточно закон можуть ухвалити наприкінці березня.Наразі Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає 4 тисячі поправок до другого читання.Норми обмеження конституційних права і свободи були найбільш дискусійними. Обмеження права на керування транспортним засобом було підтримано, а арешт на банківські рахунки - відхилено.Електронні повістки не знайшли підтримки у комітеті. Водночас можливість реєстрації в електронному кабінеті залишається як правом, а не як обов'язок.

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