Рада підтримала в першому читанні оновлений законопроект про мобілізацію





Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, пише



За відповідний законопроєкт №10449 проголосувало 243 депутати.



Депутатка Ірина Геращенко зазначила, що урядовий законопроєкт у залі парламенту представляв міністр оборони Рустем Умеров.



«Головнокомандуючого Залужного в залі не було, хоч ОП хотіли саме на нього перекласти презентацію проекту», — додала вона.



Профільний комітет з питань нацбезпеки підтримав рішення про підтримку урядового законопроекту за 10 хвилин до його розгляду в залі. Депутати від «Європейської Солідарності» та «Голосу» заявили, що не голосуватимуть за законопроєкт. Гончаренко заявив, що документ «став ще гірший, ніж був до цього».



Нагадаємо, напередодні розгляду омбудсмен з питань прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що оновлений законопроєкт про мобілізацію знову містить низку суперечливих норм. Але після «термінової наради» з Рустемом Умєровим закликав парламент ухвалити законопроект.



Нагадаємо, Кабмін вніс законопроект №10449 до Верховної Ради 30 січня. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховували спільно з Генштабом, урядом та народними депутатами, повідомило Міноборони.



Цей законопроєкт має визначити прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.



Основні пункти законопроекту:



✔ Безперервна служба протягом 36 місяців є підставою для звільнення.



✔ Зміна призовного віку з 27 до 25 років.



✔ Люди з інвалідністю всіх груп — звільнені від військової служби.



✔ Добровольці по мобілізації мають відстрочку на 2 місяці для розв'язання особистих питань і підготовки до мобілізації.



✔ Щорічна основна відпустка може надаватися частинами (не менше 15 днів).



✔ Звільнені з полону бійці отримають додаткові 90 днів відпустки.

Оновити дані в ТЦК можна буде онлайн.



✔ Після мобілізації — обов'язково військова підготовка 2-3 місяці.



✔ Строкова служба скасовується, замість неї — базовий військовий вишкіл.



✔ Облік для всіх; право на відстрочку від призову для держслужбовців виключається (низка посадовців бронюється).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада у першому читанні підтримала оновлений урядовий законопроект щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.Про це повідомили народні депутатита, пише Громадське За відповідний законопроєкт №10449 проголосувало 243 депутати.Депутатказазначила, що урядовий законопроєкт у залі парламенту представляв міністр оборони Рустем Умеров.«Головнокомандуючогов залі не було, хоч ОП хотіли саме на нього перекласти презентацію проекту», — додала вона.Профільний комітет з питань нацбезпеки підтримав рішення про підтримку урядового законопроекту за 10 хвилин до його розгляду в залі. Депутати від «Європейської Солідарності» та «Голосу» заявили, що не голосуватимуть за законопроєкт. Гончаренко заявив, що документ «став ще гірший, ніж був до цього».Нагадаємо, напередодні розгляду омбудсмен з питань прав людинизаявляв, що оновлений законопроєкт про мобілізацію знову містить низку суперечливих норм. Але після «термінової наради» ззакликав парламент ухвалити законопроект.Нагадаємо, Кабмін вніс законопроект №10449 до Верховної Ради 30 січня. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховували спільно з Генштабом, урядом та народними депутатами, повідомило Міноборони.Цей законопроєкт має визначити прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.✔ Безперервна служба протягом 36 місяців є підставою для звільнення.✔ Зміна призовного віку з 27 до 25 років.✔ Люди з інвалідністю всіх груп — звільнені від військової служби.✔ Добровольці по мобілізації мають відстрочку на 2 місяці для розв'язання особистих питань і підготовки до мобілізації.✔ Щорічна основна відпустка може надаватися частинами (не менше 15 днів).✔ Звільнені з полону бійці отримають додаткові 90 днів відпустки.Оновити дані в ТЦК можна буде онлайн.✔ Після мобілізації — обов'язково військова підготовка 2-3 місяці.✔ Строкова служба скасовується, замість неї — базовий військовий вишкіл.✔ Облік для всіх; право на відстрочку від призову для держслужбовців виключається (низка посадовців бронюється).

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