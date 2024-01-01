Рада підтримала в першому читанні оновлений законопроект про мобілізацію

Рада підтримала в першому читанні оновлений законопроект про мобілізацію
Верховна Рада у першому читанні підтримала оновлений урядовий законопроект щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, пише Громадське.

За відповідний законопроєкт №10449 проголосувало 243 депутати.

Депутатка Ірина Геращенко зазначила, що урядовий законопроєкт у залі парламенту представляв міністр оборони Рустем Умеров.

«Головнокомандуючого Залужного в залі не було, хоч ОП хотіли саме на нього перекласти презентацію проекту», — додала вона.

Профільний комітет з питань нацбезпеки підтримав рішення про підтримку урядового законопроекту за 10 хвилин до його розгляду в залі. Депутати від «Європейської Солідарності» та «Голосу» заявили, що не голосуватимуть за законопроєкт. Гончаренко заявив, що документ «став ще гірший, ніж був до цього».

Нагадаємо, напередодні розгляду омбудсмен з питань прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що оновлений законопроєкт про мобілізацію знову містить низку суперечливих норм. Але після «термінової наради» з Рустемом Умєровим закликав парламент ухвалити законопроект.

Нагадаємо, Кабмін вніс законопроект №10449 до Верховної Ради 30 січня. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховували спільно з Генштабом, урядом та народними депутатами, повідомило Міноборони.

Цей законопроєкт має визначити прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.

Основні пункти законопроекту:

✔ Безперервна служба протягом 36 місяців є підставою для звільнення.

✔ Зміна призовного віку з 27 до 25 років.

✔ Люди з інвалідністю всіх груп — звільнені від військової служби.

✔ Добровольці по мобілізації мають відстрочку на 2 місяці для розв'язання особистих питань і підготовки до мобілізації.

✔ Щорічна основна відпустка може надаватися частинами (не менше 15 днів).

✔ Звільнені з полону бійці отримають додаткові 90 днів відпустки.
Оновити дані в ТЦК можна буде онлайн.

✔ Після мобілізації — обов'язково військова підготовка 2-3 місяці.

✔ Строкова служба скасовується, замість неї — базовий військовий вишкіл.

✔ Облік для всіх; право на відстрочку від призову для держслужбовців виключається (низка посадовців бронюється).

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Теги: законопроект про мобілізацію, Верховна Рада
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