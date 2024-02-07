Комітет з питань нацоборони підтримав законопроект про мобілізацію

Комітет з питань нацоборони підтримав законопроект про мобілізацію
Парламентський комітет із питань національної безпеки і оборони підтримав урядовий законопроект про мобілізацію. 12 членів комітету проголосували за, п'ятеро утрималися.

Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко і Ярослав Железняк, пише LB.ua.

"Рішення без додаткових пропозицій комітету", – прокоментував Железняк.

Законопроєкт розглянуть у першому читанні вже сьогодні.

Закон про мобілізацію

Законопроєкт про мобілізацію Генштаб, Міноборони і депутати напрацьовували декілька місяців. Перша редакція документу пропонувала скасувати строкову служби, зобов'язати ставати на облік всіх громадян України, а отже й жінок, знизити мобілізаційний вік з 27 до 25.

Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Для доповіді тоді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.

На засіданні комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою, повідомив заступник голови комітету із питань оборони Єгор Чернєв. За його словами, це неможливо проконтролювати і неможливо з'ясувати, чи людина таку повістку отримала. Також було питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.

Нарешті 11 січня засідала погоджувальна рада, опісля голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабміну.

Нову редакцію уряд надав лише 30 січня. Документ передбачив підставу для звільнення з військової служби через 36 місяців після мобілізації, але це лише підстава, а згоду на звільнення має давати Ставка верховного головнокомандувача. Строкову службу вирішили скасувати, але хочуть запровадити обов'язкову військову підготовку.

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Теги: законопроект про мобілізацію, Верховна Рада
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