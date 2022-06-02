На Львівщини у полі виявили уламки ракети, яка не здетонувала, – ОВА





Про це Максим Козицький.



"Це та ракета, яку підбили наші Сили ППО. На місце виїхали вибухотехніки.



Наполегливо прошу: якщо вам трапилася подібна «знахідка», у жодному разі не підходьте до неї, а тим паче – не торкайтесь. Уламки можуть бути смертельно небезпечними. У таких випадках негайно телефонуйте у поліцію за номером 102", - зазначив Козицький.



Загалом уночі та вранці над Україною знищили 29 ракет і 15 ворожих безпілотників.



Окупанти застосували ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Разом – 64 засоби повітряного нападу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В одному зі сіл Миколаївської громади Стрийського району у полі, за 400 метрів від житлових будинків, виявили уламки ракети, яка не здетонувала.Про це повідомив голова Львівської ОВА"Це та ракета, яку підбили наші Сили ППО. На місце виїхали вибухотехніки.Наполегливо прошу: якщо вам трапилася подібна «знахідка», у жодному разі не підходьте до неї, а тим паче – не торкайтесь. Уламки можуть бути смертельно небезпечними. У таких випадках негайно телефонуйте у поліцію за номером 102", - зазначив Козицький.Загалом уночі та вранціОкупанти застосували ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Разом – 64 засоби повітряного нападу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію