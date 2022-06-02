На Львівщини у полі виявили уламки ракети, яка не здетонувала, – ОВА
Сьогодні, 12:47
В одному зі сіл Миколаївської громади Стрийського району у полі, за 400 метрів від житлових будинків, виявили уламки ракети, яка не здетонувала.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Це та ракета, яку підбили наші Сили ППО. На місце виїхали вибухотехніки.
Наполегливо прошу: якщо вам трапилася подібна «знахідка», у жодному разі не підходьте до неї, а тим паче – не торкайтесь. Уламки можуть бути смертельно небезпечними. У таких випадках негайно телефонуйте у поліцію за номером 102", - зазначив Козицький.
Загалом уночі та вранці над Україною знищили 29 ракет і 15 ворожих безпілотників.
Окупанти застосували ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Разом – 64 засоби повітряного нападу.
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Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Це та ракета, яку підбили наші Сили ППО. На місце виїхали вибухотехніки.
Наполегливо прошу: якщо вам трапилася подібна «знахідка», у жодному разі не підходьте до неї, а тим паче – не торкайтесь. Уламки можуть бути смертельно небезпечними. У таких випадках негайно телефонуйте у поліцію за номером 102", - зазначив Козицький.
Загалом уночі та вранці над Україною знищили 29 ракет і 15 ворожих безпілотників.
Окупанти застосували ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Разом – 64 засоби повітряного нападу.
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