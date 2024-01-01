Кількість загиблих від удару по 9-поверхівці в Одесі зросла до 5

Рятувальники дістали з-під завалів дев’ятиповерхівки в Одесі, куди, тіло п’ятого загиблого.Про це в телеграмі повідомляє ДСНС.За попередніми даними, внаслідок нічного удару росіян, зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового житлового будинку. На місці проводяться першочергові аварійно-рятувальні роботи в безперервному режимі, до яких від ДСНС залучено 95 особи та 22 одиниць техніки, також праюють психологи ДСНС та кінологічні розрахунки.Рятувальниками з-під завалів деблоковано тіла 5 загиблих осіб, з нихВього загинули 5 осіб, з них 1 дитина. Постраждало 8 людей, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб.Внаслідок пошкодження поруч розташованої будівлі бойлерної, без теплопостачання залишаються 12 багатоквартирних житлових будинків та дитячий садок.Визначено місце для тимчасового розселення мешканців.Додатково розгорнуто пункти обігріву та надання психологічної допомоги. 128 людей отримали допомогу від психологів ДСНС. Працівниками Працівниками ГО «Червоний хрест» організовано харчування.Організовано роботу штабу з ліквідації наслідків обстрілу під керівництвом міського Голови. На місці події працює мобільна оперативна група апарату ДСНС України.