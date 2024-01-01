Кількість загиблих від удару по 9-поверхівці в Одесі зросла до 5

Кількість загиблих від удару по 9-поверхівці в Одесі зросла до 5
Рятувальники дістали з-під завалів дев’ятиповерхівки в Одесі, куди влучив російський дрон, тіло п’ятого загиблого.

Про це в телеграмі повідомляє ДСНС.

За попередніми даними, внаслідок нічного удару росіян, зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового житлового будинку. На місці проводяться першочергові аварійно-рятувальні роботи в безперервному режимі, до яких від ДСНС залучено 95 особи та 22 одиниць техніки, також праюють психологи ДСНС та кінологічні розрахунки.
Кількість загиблих від удару по 9-поверхівці в Одесі зросла до 5

Рятувальниками з-під завалів деблоковано тіла 5 загиблих осіб, з них 1 дитина 2021 року народження.
Кількість загиблих від удару по 9-поверхівці в Одесі зросла до 5

Вього загинули 5 осіб, з них 1 дитина. Постраждало 8 людей, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб.
Кількість загиблих від удару по 9-поверхівці в Одесі зросла до 5

Внаслідок пошкодження поруч розташованої будівлі бойлерної, без теплопостачання залишаються 12 багатоквартирних житлових будинків та дитячий садок.Визначено місце для тимчасового розселення мешканців.
Кількість загиблих від удару по 9-поверхівці в Одесі зросла до 5

Додатково розгорнуто пункти обігріву та надання психологічної допомоги. 128 людей отримали допомогу від психологів ДСНС. Працівниками Працівниками ГО «Червоний хрест» організовано харчування.
Кількість загиблих від удару по 9-поверхівці в Одесі зросла до 5

Організовано роботу штабу з ліквідації наслідків обстрілу під керівництвом міського Голови. На місці події працює мобільна оперативна група апарату ДСНС України.
Кількість загиблих від удару по 9-поверхівці в Одесі зросла до 5
Кількість загиблих від удару по 9-поверхівці в Одесі зросла до 5
Кількість загиблих від удару по 9-поверхівці в Одесі зросла до 5
Кількість загиблих від удару по 9-поверхівці в Одесі зросла до 5
Кількість загиблих від удару по 9-поверхівці в Одесі зросла до 5

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Теги: загиблі, війна
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