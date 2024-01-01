Сотні волинян провели в останню путь Героя Богдана Богуша

Вишнівська громада на Волині сьогодні, 2 березня, провела на вічний спочинок Героя, вірного Сина України –, який, за її незалежність та територіальну цілісність, за мирне небо та світле майбутнє кожного громадянина нашої держави.Про це у фейсбуці повідомила Вишнівська громада.Богдан загинув, виконуючи бойове завдання 26 лютого 2024 року, захищаючи Україну від російських загарбників в районі населеного пункту Богданівка, Донецької області. Йому було лише 33 роки.Прощання відбулося у рідному селі Вишнів.Віддати шану Герою прийшли сотні мешканців громади. Проводжали траурний кортеж із домовиною Захисника до його останнього місця спочинку односельчани, рідні, побратими, друзі, духівництво, керівництво громади і всі небайдужі, які прийшли віддати шану за найвищу жертву земляка.«Смерть Богдана - це не тільки біль родини, це біль усієї громади, це біль усієї країни. Справжній патріот, вірний захисник України. Таким він назавжди залишиться у нашій пам’яті», - йдеться у повідомленні.