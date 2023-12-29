На Волині військовим передали 50 автомобілів

Прикордонникам на Волині сьогодні, 1 березня, передали пів сотні автомобілів, які попрямують на фронт.Про це у телеграмі повідомив мер ВолодимираПальонка зазначив, що взяв участь у важливому для наших військових заході.Благодійна організація «MK FOUNDATION» передала 50 автівок представникам Державної прикордонної служби України. Авто відправлять підрозділам, які виконують завдання у зоні проведення бойових дій.«Подякував директору організаціїза такий серйозний вклад у нашу перемогу. Велика вдячність і мешканцям нашої громади, які також беруть безпосередню участь у ремонті та підготовці цих транспортних засобів для їх подальшої передачі військовим», - зазначив Пальонка.Нагадаємо, на Волиніз бюджету кожної громади області на підтримку сил безпеки та оборони.