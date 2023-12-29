На Волині військовим передали 50 автомобілів
Сьогодні, 14:25
Прикордонникам на Волині сьогодні, 1 березня, передали пів сотні автомобілів, які попрямують на фронт.
Про це у телеграмі повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.
Пальонка зазначив, що взяв участь у важливому для наших військових заході.
Благодійна організація «MK FOUNDATION» передала 50 автівок представникам Державної прикордонної служби України. Авто відправлять підрозділам, які виконують завдання у зоні проведення бойових дій.
«Подякував директору організації Олександру Осоці за такий серйозний вклад у нашу перемогу. Велика вдячність і мешканцям нашої громади, які також беруть безпосередню участь у ремонті та підготовці цих транспортних засобів для їх подальшої передачі військовим», - зазначив Пальонка.
Нагадаємо, на Волині можуть спрямувати 10% від обсягу вільних залишків коштів з бюджету кожної громади області на підтримку сил безпеки та оборони.
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Про це у телеграмі повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.
Пальонка зазначив, що взяв участь у важливому для наших військових заході.
Благодійна організація «MK FOUNDATION» передала 50 автівок представникам Державної прикордонної служби України. Авто відправлять підрозділам, які виконують завдання у зоні проведення бойових дій.
«Подякував директору організації Олександру Осоці за такий серйозний вклад у нашу перемогу. Велика вдячність і мешканцям нашої громади, які також беруть безпосередню участь у ремонті та підготовці цих транспортних засобів для їх подальшої передачі військовим», - зазначив Пальонка.
Нагадаємо, на Волині можуть спрямувати 10% від обсягу вільних залишків коштів з бюджету кожної громади області на підтримку сил безпеки та оборони.
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