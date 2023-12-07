У Бєлгороді ГУР знищив дорогий комплекс ППО росіян





Про це повідомляє в телеграмі ГУР Міноборони України.



Атака на ворожий засіб протиповітряної оборони відбулась поблизу населеного пункту ґоловчіно грайворонського району бєлгородської області.



Після влучання «панцирь» виведений з ладу, а його екіпаж поніс санітарні втрати ― поранення зазнали двоє російських окупантів.







Цей комплекс призначений для прикриття військових та військово-промислових об’єктів.



Вартість російського РГК «панцирь С-1» становить близько 15 мільйонів доларів.



Нагадаємо, в акваторії Азовського моря вчора, 29 лютого, зафіксовано пожежу на одному із катерів берегової охорони прикордонної служби фсб рф.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увнаслідок успішного вогневого ураження пошкоджено російський ракетно-гарматний комплекс «панцирь С-1».Про це повідомляє в телеграмі ГУР Міноборони України.Атака на ворожий засіб протиповітряної оборони відбулась поблизу населеного пункту ґоловчіно грайворонського району бєлгородської області.Після влучання «панцирь» виведений з ладу, а його екіпаж поніс санітарні втрати ― поранення зазнали двоє російських окупантів.Цей комплекс призначений для прикриття військових та військово-промислових об’єктів.Вартість російського РГК «панцирь С-1» становить близько 15 мільйонів доларів.Нагадаємо, в акваторії Азовського моря вчора, 29 лютого,берегової охорони прикордонної служби фсб рф.

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