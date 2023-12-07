У Бєлгороді ГУР знищив дорогий комплекс ППО росіян
Сьогодні, 14:07
Увнаслідок успішного вогневого ураження пошкоджено російський ракетно-гарматний комплекс «панцирь С-1».
Про це повідомляє в телеграмі ГУР Міноборони України.
Атака на ворожий засіб протиповітряної оборони відбулась поблизу населеного пункту ґоловчіно грайворонського району бєлгородської області.
Після влучання «панцирь» виведений з ладу, а його екіпаж поніс санітарні втрати ― поранення зазнали двоє російських окупантів.
Цей комплекс призначений для прикриття військових та військово-промислових об’єктів.
Вартість російського РГК «панцирь С-1» становить близько 15 мільйонів доларів.
Нагадаємо, в акваторії Азовського моря вчора, 29 лютого, зафіксовано пожежу на одному із катерів берегової охорони прикордонної служби фсб рф.
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Про це повідомляє в телеграмі ГУР Міноборони України.
Атака на ворожий засіб протиповітряної оборони відбулась поблизу населеного пункту ґоловчіно грайворонського району бєлгородської області.
Після влучання «панцирь» виведений з ладу, а його екіпаж поніс санітарні втрати ― поранення зазнали двоє російських окупантів.
Цей комплекс призначений для прикриття військових та військово-промислових об’єктів.
Вартість російського РГК «панцирь С-1» становить близько 15 мільйонів доларів.
Нагадаємо, в акваторії Азовського моря вчора, 29 лютого, зафіксовано пожежу на одному із катерів берегової охорони прикордонної служби фсб рф.
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