У Бєлгороді ГУР знищив дорогий комплекс ППО росіян

У Бєлгороді ГУР знищив дорогий комплекс ППО росіян
Увнаслідок успішного вогневого ураження пошкоджено російський ракетно-гарматний комплекс «панцирь С-1».

Про це повідомляє в телеграмі ГУР Міноборони України.

Атака на ворожий засіб протиповітряної оборони відбулась поблизу населеного пункту ґоловчіно грайворонського району бєлгородської області.

Після влучання «панцирь» виведений з ладу, а його екіпаж поніс санітарні втрати ― поранення зазнали двоє російських окупантів.



Цей комплекс призначений для прикриття військових та військово-промислових об’єктів.

Вартість російського РГК «панцирь С-1» становить близько 15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, в акваторії Азовського моря вчора, 29 лютого, зафіксовано пожежу на одному із катерів берегової охорони прикордонної служби фсб рф.

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Теги: ГУР, Україна
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