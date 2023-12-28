ГУР: 5 окупантів загинули під час пожежі на військовому катері

ГУР: 5 окупантів загинули під час пожежі на військовому катері
В акваторії Азовського моря сьогодні, 29 лютого, зафіксовано пожежу на одному із катерів берегової охорони прикордонної служби фсб рф.

Про це у телеграмі повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Вогонь охопив ходову рубку російського судна. Ворог поніс втрати у кількості п’ятьох окупантів.

Екіпаж катера терміново запросив евакуаційну групу.

Причини пожежі на катері держави-агресора росії, а також характер втрат противника уточнюється.


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Теги: втрати, росія
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