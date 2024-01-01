П’яним «шумахером» на Волині виявився священник Московського патріархату

П’яним «шумахером» на Волині виявився священник Московського патріархату
У Нововолинську суд оштрафував священника УПЦ Московського патріархату за кермування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Про це пише Район.Іваничі із посиланням на постанову Нововолинського міського суду.

У січні 2024 року священник керував автомобілем Dacia Solenza на вулиці Шухевича у стані алкогольного сп’яніння. Поліція зупинила його і склала протокол за фактом нетверезого водіння.

На засіданні суду водій не з'явився, тому справу розглядали за його відсутності.

Суддя дослідив усі матеріали та визнав правопорушника винним у нетверезій їзді. Йому призначили 17 тисяч гривень штрафу з річною забороною керувати транспортними засобами.

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Теги: суд, Волинь
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