П’яним «шумахером» на Волині виявився священник Московського патріархату
Сьогодні, 18:05
У Нововолинську суд оштрафував священника УПЦ Московського патріархату за кермування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.
Про це пише Район.Іваничі із посиланням на постанову Нововолинського міського суду.
У січні 2024 року священник керував автомобілем Dacia Solenza на вулиці Шухевича у стані алкогольного сп’яніння. Поліція зупинила його і склала протокол за фактом нетверезого водіння.
На засіданні суду водій не з'явився, тому справу розглядали за його відсутності.
Суддя дослідив усі матеріали та визнав правопорушника винним у нетверезій їзді. Йому призначили 17 тисяч гривень штрафу з річною забороною керувати транспортними засобами.
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Про це пише Район.Іваничі із посиланням на постанову Нововолинського міського суду.
У січні 2024 року священник керував автомобілем Dacia Solenza на вулиці Шухевича у стані алкогольного сп’яніння. Поліція зупинила його і склала протокол за фактом нетверезого водіння.
На засіданні суду водій не з'явився, тому справу розглядали за його відсутності.
Суддя дослідив усі матеріали та визнав правопорушника винним у нетверезій їзді. Йому призначили 17 тисяч гривень штрафу з річною забороною керувати транспортними засобами.
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