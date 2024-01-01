П’яним «шумахером» на Волині виявився священник Московського патріархату

стані алкогольного сп'яніння.



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У січні 2024 року священник керував автомобілем Dacia Solenza на вулиці Шухевича у стані алкогольного сп’яніння. Поліція зупинила його і склала протокол за фактом нетверезого водіння.



На засіданні суду водій не з'явився, тому справу розглядали за його відсутності.



Суддя дослідив усі матеріали та визнав правопорушника винним у нетверезій їзді. Йому призначили 17 тисяч гривень штрафу з річною забороною керувати транспортними засобами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську суд оштрафував священника УПЦ Московського патріархату за кермування автомобілем уПро це пише Район.Іваничі із посиланням на постанову Нововолинського міського суду.У січні 2024 року священник керував автомобілем Dacia Solenza на вулиці Шухевича у стані алкогольного сп’яніння. Поліція зупинила його і склала протокол за фактом нетверезого водіння.На засіданні суду водій не з'явився, тому справу розглядали за його відсутності.Суддя дослідив усі матеріали та визнав правопорушника винним у нетверезій їзді. Йому призначили 17 тисяч гривень штрафу з річною забороною керувати транспортними засобами.

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