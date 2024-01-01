Волинянин за відмову від мобілізації отримав 3 роки тюрми

Віктора Приймачука засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від призову до війська за мобілізацією.



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Як вказано у вироку Волинського апеляційного суду, 10 липня 2023 року обвинуваченого Віктора Приймачука проінформували про обов’язок з’явитися наступного дня у пункт збору для подальшого відправлення до військової частини. Чоловік відмовився отримати повістку й 11 липня не прийшов за вказаною адресою «у зв’язку із погіршенням стану свого здоров’я, оскільки має проблеми з суглобами».



Відомо, що Віктор Приймачук із 19 червня 1998 року перебуває на обліку як військовозобов’язаний, а 29 серпня 2023 року, уже після отримання ним повістки і відмови від неї, Ратнівська територіальна позаштатна військово-лікарська комісія визнала його обмежено придатним для служби. За словами обвинуваченого, він зараз готує необхідні документи для оформлення групи інвалідності, копії яких долучив до справи.



Суд першої інстанції призначив йому рік іспитового терміну, але прокурор оскаржив це рішення. Відтак, головуючий суддя апеляційного суду Василь Подолюк визнав обвинуваченого винним за ст.336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період) та призначив йому покарання – три роки позбавлення волі. Вирок можна оскаржити в касаційному порядку безпосередньо у Верховному Суді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волиняниназасудили до трьох років позбавлення волі заза мобілізацією.Про це пише zaxid.net Як вказано у вироку Волинського апеляційного суду, 10 липня 2023 року обвинуваченого Віктора Приймачука проінформували про обов’язок з’явитися наступного дня у пункт збору для подальшого відправлення до військової частини. Чоловік відмовився отримати повістку й 11 липня не прийшов за вказаною адресою «у зв’язку із погіршенням стану свого здоров’я, оскільки має проблеми з суглобами».Відомо, що Віктор Приймачук із 19 червня 1998 року перебуває на обліку як військовозобов’язаний, а 29 серпня 2023 року, уже після отримання ним повістки і відмови від неї, Ратнівська територіальна позаштатна військово-лікарська комісія визнала його обмежено придатним для служби. За словами обвинуваченого, він зараз готує необхідні документи для оформлення групи інвалідності, копії яких долучив до справи.Суд першої інстанції призначив йому рік іспитового терміну, але прокурор оскаржив це рішення. Відтак, головуючий суддя апеляційного судувизнав обвинуваченого винним за ст.336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період) та призначив йому покарання – три роки позбавлення волі. Вирок можна оскаржити в касаційному порядку безпосередньо у Верховному Суді.

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