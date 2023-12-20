Європарламент закликав передати Україні далекобійні ракети

далекобійну зброю для перемоги.



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Резолюцію підтримав 451 європейський депутат, 46 були "проти", 49 утрималися. Європарламент наголошує, що для перемоги України не повинно бути жодних обмежень на військову допомогу Україні.



Зокрема, євродепутати закликають країни ЄС надати Україні артилерійські боєприпаси, системи протиповітряної оборони, ракети великої дальності, зокрема, TAURUS, Storm Shadow/SCALP, різні види артилерії, а також безпілотники та зброю для протидії їм.



Крім того, у резолюції вказується, що усі союзники ЄС і НАТО повинні підтримувати Україну у військовому плані не менше ніж 0,25% свого ВВП на рік. Також країни ЄС закликають розпочати переговори з оборонними компаніями, щоб забезпечити збільшення виробництва та постачань боєприпасів, снарядів та ракет в Україну.



Також європейські депутати закликали палату представників США ухвалити фінансування допомоги України.



Резолюція також наголошує на важливості конфіскації заморожених російських активів, щоб використати їх на відновлення України.



"Росія має бути зобов'язана виплатити накладені на неї репарації, щоб забезпечити суттєвий внесок у відбудову України", - йдеться у документі.



Євродепутати закликають ЄС зберегти та розширити свою політику санкцій проти Москви та Мінська, зокрема, йдеться про заборону імпорту російського урану та металургійної продукції до ЄС, припинення ядерної співпраці з РФ та запровадження повного ембарго на імпорт російської сільськогосподарської та рибної продукції, а також викопного палива та зрідженого природного газу, що транспортується морем по трубопроводах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликає передати УкраїніПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європарламенту.Резолюцію підтримав 451 європейський депутат, 46 були "проти", 49 утрималися. Європарламент наголошує, що для перемоги України не повинно бути жодних обмежень на військову допомогу Україні.Зокрема, євродепутати закликають країни ЄС надати Україні артилерійські боєприпаси, системи протиповітряної оборони, ракети великої дальності, зокрема, TAURUS, Storm Shadow/SCALP, різні види артилерії, а також безпілотники та зброю для протидії їм.Крім того, у резолюції вказується, що усі союзники ЄС і НАТО повинні підтримувати Україну у військовому плані не менше ніж 0,25% свого ВВП на рік. Також країни ЄС закликають розпочати переговори з оборонними компаніями, щоб забезпечити збільшення виробництва та постачань боєприпасів, снарядів та ракет в Україну.Також європейські депутати закликали палату представників США ухвалити фінансування допомоги України.Резолюція також наголошує на важливості конфіскації заморожених російських активів, щоб використати їх на відновлення України."Росія має бути зобов'язана виплатити накладені на неї репарації, щоб забезпечити суттєвий внесок у відбудову України", - йдеться у документі.Євродепутати закликають ЄС зберегти та розширити свою політику санкцій проти Москви та Мінська, зокрема, йдеться про заборону імпорту російського урану та металургійної продукції до ЄС, припинення ядерної співпраці з РФ та запровадження повного ембарго на імпорт російської сільськогосподарської та рибної продукції, а також викопного палива та зрідженого природного газу, що транспортується морем по трубопроводах.

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