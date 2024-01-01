Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.



Температура в Луцьку вночі 2-4° тепла, вдень 12-14° тепла.



По області вночі 0-5° тепла, вдень 10-15° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.Температура в Луцьку вночі 2-4° тепла, вдень 12-14° тепла.По області вночі 0-5° тепла, вдень 10-15° тепла.

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