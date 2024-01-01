Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 березня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура в Луцьку вночі 2-4° тепла, вдень 12-14° тепла.

По області вночі 0-5° тепла, вдень 10-15° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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