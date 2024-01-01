День народження раз у 4 роки: у волинському перинатальному 29 лютого народилося четверо малюків
Сьогодні, 21:16
У Волинському перинатальному центрі 29 лютого станом на 14:00 народилися четверо малюків. Всі новонароджені — хлопчики.
Про це Суспільному розповіла завідувачка пологового відділення медзакладу Вікторія Костюк.
"Ще дві жінки перебувають в пологах, в активній фазі, очікуємо народження хлопчика і дівчинки. Ну а далі – будемо бачити, до 24:00 ще може приїхати багато хто", — зазначила завідувачка.
У подружжя Маргарити та Віталія Королів з Каменя-Каширського цього дня народився син. Зі слів породіллі, пологи минули добре, хлопчик здоровий, його назвали Мироном.
Маргарита розповіла: спершу переживала, але чоловік був поруч і підтримував увесь час.
"Вага 3310, зріст 54 см. Він у нас перший, ми довго чекали на нього. Наш хлопчик вирішив бути особливим і народитися 29-го. Кажуть, якщо народився 29 лютого – буде щасливим. Для нас, як для батьків, це найголовніше. Будемо день народження святкувати і 28, і 1-го, і 29-го", — сказала Маргарита.
Для більшості батьків дата народження дитини не важлива, сказала лікарка Вікторія Костюк, дехто ж надає цьому великого значення. "Коли мама поступає в пологах – для неї одне головне: щоб пологи пройшли нормально, народилася здорова лялечка і не було ніяких проблем", — каже завідувачка пологового відділення.
Як додала лікарка Вікторія Костюк, станом на 16:00 у пологовому відділенні перинатального центру народилася 500-та дитина від початку 2024 року.
Довідка: 29 лютого буває раз на чотири роки, в тому числі й у переступний (високосний) 2024-й рік.
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Про це Суспільному розповіла завідувачка пологового відділення медзакладу Вікторія Костюк.
"Ще дві жінки перебувають в пологах, в активній фазі, очікуємо народження хлопчика і дівчинки. Ну а далі – будемо бачити, до 24:00 ще може приїхати багато хто", — зазначила завідувачка.
У подружжя Маргарити та Віталія Королів з Каменя-Каширського цього дня народився син. Зі слів породіллі, пологи минули добре, хлопчик здоровий, його назвали Мироном.
Маргарита розповіла: спершу переживала, але чоловік був поруч і підтримував увесь час.
"Вага 3310, зріст 54 см. Він у нас перший, ми довго чекали на нього. Наш хлопчик вирішив бути особливим і народитися 29-го. Кажуть, якщо народився 29 лютого – буде щасливим. Для нас, як для батьків, це найголовніше. Будемо день народження святкувати і 28, і 1-го, і 29-го", — сказала Маргарита.
Для більшості батьків дата народження дитини не важлива, сказала лікарка Вікторія Костюк, дехто ж надає цьому великого значення. "Коли мама поступає в пологах – для неї одне головне: щоб пологи пройшли нормально, народилася здорова лялечка і не було ніяких проблем", — каже завідувачка пологового відділення.
Як додала лікарка Вікторія Костюк, станом на 16:00 у пологовому відділенні перинатального центру народилася 500-та дитина від початку 2024 року.
Довідка: 29 лютого буває раз на чотири роки, в тому числі й у переступний (високосний) 2024-й рік.
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