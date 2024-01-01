День народження раз у 4 роки: у волинському перинатальному 29 лютого народилося четверо малюків





Про це Вікторія Костюк.



"Ще дві жінки перебувають в пологах, в активній фазі, очікуємо народження хлопчика і дівчинки. Ну а далі – будемо бачити, до 24:00 ще може приїхати багато хто", — зазначила завідувачка.



У подружжя Маргарити та Віталія Королів з Каменя-Каширського цього дня народився син. Зі слів породіллі, пологи минули добре, хлопчик здоровий, його назвали Мироном.



Маргарита розповіла: спершу переживала, але чоловік був поруч і підтримував увесь час.



"Вага 3310, зріст 54 см. Він у нас перший, ми довго чекали на нього. Наш хлопчик вирішив бути особливим і народитися 29-го. Кажуть, якщо народився 29 лютого – буде щасливим. Для нас, як для батьків, це найголовніше. Будемо день народження святкувати і 28, і 1-го, і 29-го", — сказала Маргарита.



Для більшості батьків дата народження дитини не важлива, сказала лікарка Вікторія Костюк, дехто ж надає цьому великого значення. "Коли мама поступає в пологах – для неї одне головне: щоб пологи пройшли нормально, народилася здорова лялечка і не було ніяких проблем", — каже завідувачка пологового відділення.



Як додала лікарка Вікторія Костюк, станом на 16:00 у пологовому відділенні перинатального центру народилася 500-та дитина від початку 2024 року.







Довідка: 29 лютого буває раз на чотири роки, в тому числі й у переступний (високосний) 2024-й рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському перинатальному центрі 29 лютого станом на 14:00 народилися четверо малюків. Всі новонароджені — хлопчики.Про це Суспільному розповіла завідувачка пологового відділення медзакладу"Ще дві жінки перебувають в пологах, в активній фазі, очікуємо народження хлопчика і дівчинки. Ну а далі – будемо бачити, до 24:00 ще може приїхати багато хто", — зазначила завідувачка.У подружжятаз Каменя-Каширського цього дня народився син. Зі слів породіллі, пологи минули добре, хлопчик здоровий, його назвалиМаргарита розповіла: спершу переживала, але чоловік був поруч і підтримував увесь час."Вага 3310, зріст 54 см. Він у нас перший, ми довго чекали на нього. Наш хлопчик вирішив бути особливим і народитися 29-го. Кажуть, якщо народився 29 лютого – буде щасливим. Для нас, як для батьків, це найголовніше. Будемо день народження святкувати і 28, і 1-го, і 29-го", — сказала Маргарита.Для більшості батьків дата народження дитини не важлива, сказала лікарка Вікторія Костюк, дехто ж надає цьому великого значення. "Коли мама поступає в пологах – для неї одне головне: щоб пологи пройшли нормально, народилася здорова лялечка і не було ніяких проблем", — каже завідувачка пологового відділення.Як додала лікарка Вікторія Костюк, станом на 16:00 у пологовому відділенні перинатального центру народилася 500-та дитина від початку 2024 року.Довідка: 29 лютого буває раз на чотири роки, в тому числі й у переступний (високосний) 2024-й рік.

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