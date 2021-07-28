У селі на Волині скажений кіт покусав двох людей
Сьогодні, 22:38
У селі Уховецьк Ковельського району у домашнього кота виявили сказ. Тварина загинула, у громаді працюють ветеринари та вакцинують тварин.
Як розповіла Суспільному головна спеціалістка обласного управління Держпродспоживслужби Анна Синя, це уже 9 випадок сказу на Волині від початку 2024 року.
З її слів, в селі Уховецьк, де зафіксували останній випадок хвороби, власник сам помітив, що тварина поводила себе неадекватно, вона покусала його та накинулася на сусідку. Після того, як кіт помер, його відвезли на аналізи в лабораторію, де і підтвердили сказ.
З 29 лютого у селі оголошений карантин на 60 днів.
Довідково: за даними Міністерства охорони здоров'я України, сказ — гостре інфекційне захворювання всіх теплокровних тварин і людини, спричинене вірусом сказу. Характеризується розвитком енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи.
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Як розповіла Суспільному головна спеціалістка обласного управління Держпродспоживслужби Анна Синя, це уже 9 випадок сказу на Волині від початку 2024 року.
З її слів, в селі Уховецьк, де зафіксували останній випадок хвороби, власник сам помітив, що тварина поводила себе неадекватно, вона покусала його та накинулася на сусідку. Після того, як кіт помер, його відвезли на аналізи в лабораторію, де і підтвердили сказ.
З 29 лютого у селі оголошений карантин на 60 днів.
Довідково: за даними Міністерства охорони здоров'я України, сказ — гостре інфекційне захворювання всіх теплокровних тварин і людини, спричинене вірусом сказу. Характеризується розвитком енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи.
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