Багатогодинне стояння, вірші «за росію» та мінус 35 кг: воїн з Волині про російський полон
Сьогодні, 21:57
Військовослужбовець з Волині Микола Гойдало відверто розповів про своє перебування в полоні.
Чоловік, який повернувся додому після 610 днів російського полону, відверто розповів про жахливі умови, в яких його утримували, та моральні тортури, які доводилося переносити, - повідомляє ТСН.
50-річний шахтар з Волині добровольцем пішов до війська одразу після повномасштабного вторгнення. У травні 2022-ого року потрапив у полон. Обміняли його 31 січня.
За час перебування в полоні Микола Гойдало схуд на 35 кілограмів. Тепер він має проблеми з ногами внаслідок вимушеного щоденного багатогодинного стояння. Ось що він розповів
...про режим
"Виводили на прогулянки, зимою – по півгодини... літом – по годині. А решту часу – стояти... Це такий режим: зайшов в камеру, ти стоїш, не сидиш, не лежиш, просто стоїш... Вони вже самі вирішували, чи можна сісти".
...про їжу
"Каша, вівсянка, перловка, січка... Обід, перше – ріденьке. Їжа "скудна" була... Аби тільки так, щоб прожити. Увечері була картопля з рибою часом, як попадеться".
...про моральний тиск
"Це психологічна атака. Вони давали вірші вчити "за Росію", щоб зламати... І звичайно російський гімн співали... Відмовиться дуже тяжко – могли ребра постраждати, могли ноги постраждати. Краще поспівати, ніж терпіти такий біль".
...про те, що підтримувало
"Віра підтримувала. Сім’ю хотілося побачити. Повернутися на землю свою" .
...про те, чого зараз хочеться найбільше
"Щоб війна закінчилася і миру хочеться. Бо ніхто би не подумав, що з Росією може бути війна. А така війна, як зараз – скільки людей, можна сказати, ні за що страждають і покалічені – це просто не вкладається в голові".
Чоловік, який повернувся додому після 610 днів російського полону, відверто розповів про жахливі умови, в яких його утримували, та моральні тортури, які доводилося переносити, - повідомляє ТСН.
50-річний шахтар з Волині добровольцем пішов до війська одразу після повномасштабного вторгнення. У травні 2022-ого року потрапив у полон. Обміняли його 31 січня.
За час перебування в полоні Микола Гойдало схуд на 35 кілограмів. Тепер він має проблеми з ногами внаслідок вимушеного щоденного багатогодинного стояння. Ось що він розповів
...про режим
"Виводили на прогулянки, зимою – по півгодини... літом – по годині. А решту часу – стояти... Це такий режим: зайшов в камеру, ти стоїш, не сидиш, не лежиш, просто стоїш... Вони вже самі вирішували, чи можна сісти".
...про їжу
"Каша, вівсянка, перловка, січка... Обід, перше – ріденьке. Їжа "скудна" була... Аби тільки так, щоб прожити. Увечері була картопля з рибою часом, як попадеться".
...про моральний тиск
"Це психологічна атака. Вони давали вірші вчити "за Росію", щоб зламати... І звичайно російський гімн співали... Відмовиться дуже тяжко – могли ребра постраждати, могли ноги постраждати. Краще поспівати, ніж терпіти такий біль".
...про те, що підтримувало
"Віра підтримувала. Сім’ю хотілося побачити. Повернутися на землю свою" .
...про те, чого зараз хочеться найбільше
"Щоб війна закінчилася і миру хочеться. Бо ніхто би не подумав, що з Росією може бути війна. А така війна, як зараз – скільки людей, можна сказати, ні за що страждають і покалічені – це просто не вкладається в голові".