Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ

Володимир Зеленський призначив нового очільника Сил логістики Збройних сил України.



Про це йдеться в указі від 29 лютого 2024 року, - пише Радіо Свобода.



«Призначити Карпенка Володимира Володимировича командувачем Сил логістики Збройних Сил України», – йдеться в тексті.



Попереднім указом Зеленський звільнив попереднього командувача Сил логістики Олега Гуляка.



Командування Сил логістики було сформоване наприкінці 2018 року після об’єднання сил Тилу та Озброєння ЗСУ. Вони відповідають за логістичне забезпечення діяльності ЗСУ.



9 лютого президент за пропозицією головнокомандувача Олександра Сирського призначив керівником Генштабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича, а 11 лютого – командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка – замість головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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