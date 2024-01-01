1 березня на Волині: гортаючи календар
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1-го березня відзначається надзвичайно світла та радісна подія — свято приходу весни. Довгоочікувану весну прийнято було зустрічати ще за часів язичників. Традиція вшанування весни, яку уособлює прекрасна дівчина, збереглася і до наших часів.
Сьогодні відзначають день народження народна артистка України Світлана Маренич, колишній старший тренер ФК «Волинь» Вадим Лазоренко.
Іменинники сьогодні – Данило, Ілля, Павло.
Вітаємо їх усіх зі святом, зичимо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
Всесвітній день котів також відзначають в перший день весни — 1 березня. Початок весни — особливий період для кішок. Саме тому люди вшановують своїх улюбленців у перший день березня.
1 березня щорічно відзначається Всесвітній день цивільної оборони. Це свято присвячується заснуванню в 1931 році «Асоціації Женевських зон» - «зон безпеки». Був встановлений в 1990 році.
1 березня минає 108 років від часу надрукування драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»(1912).
1 березня 1945 року вийшов перший номер іваничівської районної газети «Селянська правда». З 1964 року видання виходить під назвою «Колос».
1 березня 1972-го в Ковелі запрацювала новозбудована радіотелевізійна станція та 240-метрова вежа.
Цього дня 1989-го у Луцьку пройшла установча конференція Луцької міської організації Товариства української мови імені Тараса Шевченка. Головою організації тоді було обрано письменника Івана Чернецького.
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Сьогодні відзначають день народження народна артистка України Світлана Маренич, колишній старший тренер ФК «Волинь» Вадим Лазоренко.
Іменинники сьогодні – Данило, Ілля, Павло.
Вітаємо їх усіх зі святом, зичимо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
Всесвітній день котів також відзначають в перший день весни — 1 березня. Початок весни — особливий період для кішок. Саме тому люди вшановують своїх улюбленців у перший день березня.
1 березня щорічно відзначається Всесвітній день цивільної оборони. Це свято присвячується заснуванню в 1931 році «Асоціації Женевських зон» - «зон безпеки». Був встановлений в 1990 році.
1 березня минає 108 років від часу надрукування драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»(1912).
1 березня 1945 року вийшов перший номер іваничівської районної газети «Селянська правда». З 1964 року видання виходить під назвою «Колос».
1 березня 1972-го в Ковелі запрацювала новозбудована радіотелевізійна станція та 240-метрова вежа.
Цього дня 1989-го у Луцьку пройшла установча конференція Луцької міської організації Товариства української мови імені Тараса Шевченка. Головою організації тоді було обрано письменника Івана Чернецького.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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