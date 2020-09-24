Школярка з Волині зайняла друге місце на всеукраїнському фестивалі

Школярка з Волині зайняла друге місце на всеукраїнському фестивалі
Волинська школярка взяла участь у Всеукраїнському літературно-музичному фестивалі вшанування воїнів України «Розстріляна молодість» та зайняла друге місце.

Про це повідомляє газета "Нове життя".

Учениця 8-Г класу Любешівського ліцею Марта Дусик зайняла на Всеукраїнському літературно-музичному фестивалі вшанування воїнів України «Розстріляна молодість», який проходив у дистанційному форматі, друге місце.

Волиянка брала участь у номінації «Театральне мистецтво».

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Теги: Волинь, фестиваль, перемога
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