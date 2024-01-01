«Ми можемо возити рослини в Європу, а не навпаки», - переможниця програми «Початок» від Дія.Бізнес Ірина Антончик

Ірина Антончик - яскравий приклад того, що не варто боятися втілювати свої бізнес-ідеї в життя, попри усе. Ще два роки тому, маючи біля будинку власноруч вирощених 3 тисячі рослин, вона й гадки не мала, що перетворить своє хобі у бізнес. А вже сьогодні Ірина – переможниця всеукраїнської



До $5 000 на розвиток бізнесу — саме стільки додатково отримали 2 фіналістки освітньо-грантової програми “Початок”, серед яких підприємиця Ірина Антончик.



Ірина прийшла на проєкт для того, щоб вдосконалити свій бізнес: садовий центр «АгроХобі». Оффлайн-частину навчання відвідувала на базі центру Дія.Бізнес у Луцьку.



«У минулому році, почавши продавати рослини, побачила, що це дає непоганий дохід, то чому б не зробити із цього бізнес. Конкуренція у Луцьку є, вона велика, тому ми хочемо робити акцент не на хвойних рослинах, які на піку популярності продажів, а зупинитися на квіткових. Саме таким я бачу наш садовий центр «АгроХобі», - розповідає Ірина.



Тож біля будинку у селі Рованці, що неподалік Луцька, вже цієї весни запрацює садовий центр родини Антончиків із невеликим розсадником загальною площею 20 сотих.



Наразі тут ведуться підготовчі роботи: за виграні грантові кошти у сумі 120 тисяч гривень від програми «Початок» облаштовується автоматичний полив для рослин та захист від вітру та граду.



«Усе, що було на території раніше ми прибрали і наразі робимо автоматичну систему поливу за кошти, які виграли у програмі «Початок». На ділянці проводимо усі комунікації, електропостачання… Погода трішки не дозволяє нам вписатися у заплановані терміни, але вже 1 квітня ми повноцінно запрацюємо як садовий центр «АгроХобі», куди можна бути прийти, обрати рослини, а їх є величезний асортимент: різновиди троянд (чайно-гібридні, англійські, бордюрні, на штамбі), азалії, рододендрони, хвойні, гейхери, трави, злаки, клематиси, гліцинії… Кожен знайде, що йому до душі», - каже власниця садового центру.



Любов до рослин у Ірини була з дитинства – ще змалку вона з батьками їздила на дачу, де мама завжди відводила половину території поряд із грядками на квітник.



«Робота на землі ніколи у нашій сім’ї не була примусовою і яка б викликала відразу. Мені хотілося їхати з батьками на дачу. Мама завжди щось садила, а коли спостерігаєш, як рослини змінюють одні одних, які вони яскраві, пахучі… Це закарбувалося в пам’яті, тому я, коли вийшла заміж, почала працювати у поліграфії, у нас була своя дача і мені теж хотілося вирощувати квіти та різноманітні рослини. Згодом вже ситуація повторилася, як у моїх батьків, коли квітів стало більше, аніж грядок з овочами (сміється, - авт.)», - пригадує квітникарка.



Ірина Антончик разом із чоловіком виховують трьох синів, двоє з яких уже дорослі та живуть окремо, а найменший навчається у 6-му класі, тож він, як і чоловік, є для Ірини найпершими помічниками.



«Чоловік усіляко підтримує мої ініціативи, тож можна сказати, що садовий центр – то наша спільна сімейна справа», - зауважує Ірина.



У квітковому бізнесі, принаймні в Україні, за словами власниці «АгроХобі», важко знайти вітчизняного постачальника саджанців.



«Те, що ми вирощуємо самі, це лише третина продукції, решта – саджанці, які ми закупляємо. Із хвойними проблем немає, бо ринок підхопив тенденцію на туї, хвойні рослини. А от з квітучими ситуація не така. Вони не такі популярні, як хвойні. Якщо я захочу купити тисячу гліциній, то в Україні їх немає де придбати, хіба за кордоном, але я маю чітку позицію: я не хочу, аби ми привозили рослини з-за кордону. Я краще менше куплю тут в Україні, відповідно менше продам, але це будуть українські саджанці. Можливо у майбутньому ми візьмемося за цю ідею і будемо вирощувати самі, але для цього треба площі, тож поки це не на часі.

Мені дуже болить, що Україна, маючи такі родючі землі, завозить туї з Голландії. Ми можемо в Україні розвивати цей напрямок і возити рослини в Європу», - переконана бізнесвумен.



Ірина Антончик також наголосила, що починаючи власну справу, не варто боятися, особливо якщо є команда людей, які готові ділитися знаннями.

«Спочатку я дізналася про програму «Власне», яку теж успішно реалізовували центри Дія.Бізнес. Дуже пошкодувала, що проґавила шанс стати її учасницею, тож коли анонсували програму для жінок «Початок», я вже скористалася можливістю. У мене була потреба структурувати свої знання. Я мала досвід у бізнесі, знаю, як вирощувати рослини, але бракувало знань саме у тому, як налагодити бізнес-процеси на різних стадіях.



Уся сукупність інформації на лекціях програми «Початок»: як будувати продажі, як налагодити облік, юридична складова і плюс – психологічні сесії, а також окрема робота із менторами, дали потужний поштовх до розвитку моєї справи. Наприклад, на тренінгах Михайла Зданевича із продажів я слухала і розуміла, яких помилок я допускалася раніше. Виходило, що я не ставила собі за мету продати, а віддати або ж передати рослинки у добрі руки. Бізнес так не працює і я вчасно це зрозуміла», - поділилась думками власниця садового центру.



Офлайн у програмі «Початок» в центрі Дія.Бізнес у Луцьку беруть участь 33 учасниці, між якими, як каже Ірина, не відчувається конкуренції.



«Ми стали дуже дружніми і під час брейнштормів даємо поради одна одній, хоча по суті є конкурентками, бо ж кожна з нас претендує на гранові кошти», - наголошує жінка.



«Я не можу сказати, що у мене була абсолютна впевненість у



«Кошти я спрямую на відкриття садового центру, адже це - моя мрія. Там ми плануємо поставити велику теплицю. Це допоможе вкорінювати більшу кількість рослин» - додає вона.



В ідеалі, за словами пані Ірини, у її садовому центрі має бути 10 тисяч рослин. Хоча до ідеалу їй не так вже й далеко, адже наразі «АгроХобі» має 7 тисяч рослин в асортименті.



Довідково. Освітньо-грантова програма «Початок» спрямована на розвиток жіночого підприємництва. Проєкт втілює мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту за підтримки UN Women Ukraine / ООН Жінки в Україні та Уряду Японії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанка- яскравий приклад того, що не варто боятися втілювати свої бізнес-ідеї в життя, попри усе. Ще два роки тому, маючи біля будинку власноруч вирощених 3 тисячі рослин, вона й гадки не мала, що перетворить своє хобі у бізнес. А вже сьогодні Ірина – переможниця всеукраїнської програми для жінок-підприємець «Початок» , в якому брала участь на базі центру Дія.Бізнес у Луцьку До $5 000 на розвиток бізнесу — саме стільки додатково отримали 2 фіналістки освітньо-грантової програми “Початок”, серед яких підприємиця Ірина Антончик.Ірина прийшла на проєкт для того, щоб вдосконалити свій бізнес: садовий центр «АгроХобі». Оффлайн-частину навчання відвідувала на базі центру Дія.Бізнес у Луцьку., - розповідає Ірина.Тож біля будинку у селі Рованці, що неподалік Луцька, вже цієї весни запрацює садовий центр родини Антончиків із невеликим розсадником загальною площею 20 сотих.Наразі тут ведуться підготовчі роботи: за виграні грантові кошти у сумі 120 тисяч гривень від програми «Початок» облаштовується автоматичний полив для рослин та захист від вітру та граду.- каже власниця садового центру.Любов до рослин у Ірини була з дитинства – ще змалку вона з батьками їздила на дачу, де мама завжди відводила половину території поряд із грядками на квітник., - пригадує квітникарка.Ірина Антончик разом із чоловіком виховують трьох синів, двоє з яких уже дорослі та живуть окремо, а найменший навчається у 6-му класі, тож він, як і чоловік, є для Ірини найпершими помічниками.- зауважує Ірина.У квітковому бізнесі, принаймні в Україні, за словами власниці «АгроХобі», важко знайти вітчизняного постачальника саджанців.- переконана бізнесвумен.Ірина Антончик також наголосила, що починаючи власну справу, не варто боятися, особливо якщо є команда людей, які готові ділитися знаннями.- поділилась думками власниця садового центру.Офлайн у програмі «Початок» в центрі Дія.Бізнес у Луцьку беруть участь 33 учасниці, між якими, як каже Ірина, не відчувається конкуренції.- наголошує жінка.«Я не можу сказати, що у мене була абсолютна впевненість у перемозі у всеукраїнській програмі «Початок» від Дія.Бізнес . А коли я побачила, які сильні учасниці зібралися, які в них круті проєкти, то сумніватися стала ще більше. Проте завдяки “Дія.Бізнес”, а особливо завдяки їхнім наставникам, все вдалося» - ділиться враженнями Ірина.«Кошти я спрямую на відкриття садового центру, адже це - моя мрія. Там ми плануємо поставити велику теплицю. Це допоможе вкорінювати більшу кількість рослин» - додає вона.В ідеалі, за словами пані Ірини, у її садовому центрі має бути 10 тисяч рослин. Хоча до ідеалу їй не так вже й далеко, адже наразі «АгроХобі» має 7 тисяч рослин в асортименті.. Освітньо-грантова програма «Початок» спрямована на розвиток жіночого підприємництва. Проєкт втілює мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту за підтримки UN Women Ukraine / ООН Жінки в Україні та Уряду Японії.

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