Лучанка Ірина Антончик здобула перемогу та грант у всеукраїнській програмі “Початок” від Дія.Бізнес

Лучанка Ірина Антончик здобула перемогу та грант у всеукраїнській програмі “Початок” від Дія.Бізнес
До $5 000 на розвиток бізнесу — саме стільки додатково отримали 2 фіналістки освітньо-грантової програми “Початок”, серед яких підприємиця Ірина Антончик.

Ірина прийшла на проєкт для того, щоб вдосконалити свій бізнес: садовий центр «АгроХобі». Офлайн-частину навчання відвідувала на базі центру Дія.Бізнес у Луцьку.

Протягом 5 тижнів вона та ще 32 учасниці здобували знання з маркетингу, управління фінансами та бізнесом, вивчали юридичні та регуляторні вимоги до ведення підприємницької діяльності.

І насамкінець 20 фіналісток програми у Луцьку “пітчили” (презентували) власні проєкти перед журі, яке і обрало Ірину Антончик для підсумкового етапу “Початку”.

Фінал відбувся 26 лютого у Києві у форматі Grand Pitch Day, під час якого 10 учасниць програми, які успішно пройшли навчання та отримали найвищі бали, презентували свої концепції журі та змагалися за додаткове фінансування на впровадження власних бізнес-ідей, серед яких: виробництво підсолоджувачів та дієтичної продукції, кафе, кавʼярня, продукція з кизилу, фермерське господарство, фіджитальна гра, одяг, мініпекарня та садовий центр.

В результаті журі визначили двох переможниць Ірину Антончик та підприємицю Наталю Ольшанську з Кривого Рогу, яка виготовляє натуральну продукцію з кизилу Famberry.
Лучанка Ірина Антончик здобула перемогу та грант у всеукраїнській програмі “Початок” від Дія.Бізнес

Загалом в освітньо-грантовій програмі взяло участь 6 000 підприємиць, які змогли покращити свої бізнес-навички, необхідні для запуску або розвитку власної справи. Навчання передбачало 22 онлайн- та офлайн-модулів й менторський супровід від топових експертів.

Також у межах проєкту 200 підприємиць з найвищими балами за власні бізнес-презентації вже залучили фінансову підтримку до $3 000 на розвиток.

Освітньо-грантову програму «Початок» утілює мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту за підтримки UN Women Ukraine / ООН Жінки в Україні та уряду Японії.

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