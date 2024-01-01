На польському кордоні заблоковано понад дві тисячі вантажівок

Наразі відомо, що на кордоні з Польщею через протести заблоковано понад дві тисячі вантажівок.Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників, інформує в телеграмі Media Center Ukraine – Ukrinform.«Якщо брати польську сторону, то понад 2000 (вантажівок заблоковано – ред.). Вчора на ранок було 2100. Але при цьому, на жаль, немає офіційної інформації, скільки ми маємо в чергах на пунктах «Ужгород – Вишнє Нємецьке», «Чоп – Захонь», тому що там теж дуже багато машин накопичилось. Тому що машини поїхали в об’їзд, відповідно там пункти пропуску менш потужні, ніж, наприклад, «Ягодин – Дорогуськ». Є черга, є проблема, і на сьогодні відчувають цю проблему всі – і перевізники, і експортери, й імпортери», – зазначив він.За словами Володимира Баліна, попри блокування руху вантажівок, пасажирський транспорт пропускають.У Польщі фермери 9 лютого. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палатзаявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".15 лютого біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів і затримують рух ваговозів із польською реєстрацією. 20 лютого, українські перевізники розпочали мирну акцію біля ПП "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика".Цього ж дня на низці пунктів пропуску польські фермери посилили блокаду. Поблизу ПП "Медика-Шегині" протестувальники перекрили залізницю. А крім того розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.