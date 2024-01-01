На польському кордоні заблоковано понад дві тисячі вантажівок
Сьогодні, 15:34
Наразі відомо, що на кордоні з Польщею через протести заблоковано понад дві тисячі вантажівок.
Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін, інформує в телеграмі Media Center Ukraine – Ukrinform.
«Якщо брати польську сторону, то понад 2000 (вантажівок заблоковано – ред.). Вчора на ранок було 2100. Але при цьому, на жаль, немає офіційної інформації, скільки ми маємо в чергах на пунктах «Ужгород – Вишнє Нємецьке», «Чоп – Захонь», тому що там теж дуже багато машин накопичилось. Тому що машини поїхали в об’їзд, відповідно там пункти пропуску менш потужні, ніж, наприклад, «Ягодин – Дорогуськ». Є черга, є проблема, і на сьогодні відчувають цю проблему всі – і перевізники, і експортери, й імпортери», – зазначив він.
За словами Володимира Баліна, попри блокування руху вантажівок, пасажирський транспорт пропускають.
У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.
Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.
Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.
12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосин-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".
15 лютого біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів і затримують рух ваговозів із польською реєстрацією. 20 лютого, українські перевізники розпочали мирну акцію біля ПП "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика".
Цього ж дня на низці пунктів пропуску польські фермери посилили блокаду. Поблизу ПП "Медика-Шегині" протестувальники перекрили залізницю. А крім того розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.
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Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін, інформує в телеграмі Media Center Ukraine – Ukrinform.
«Якщо брати польську сторону, то понад 2000 (вантажівок заблоковано – ред.). Вчора на ранок було 2100. Але при цьому, на жаль, немає офіційної інформації, скільки ми маємо в чергах на пунктах «Ужгород – Вишнє Нємецьке», «Чоп – Захонь», тому що там теж дуже багато машин накопичилось. Тому що машини поїхали в об’їзд, відповідно там пункти пропуску менш потужні, ніж, наприклад, «Ягодин – Дорогуськ». Є черга, є проблема, і на сьогодні відчувають цю проблему всі – і перевізники, і експортери, й імпортери», – зазначив він.
За словами Володимира Баліна, попри блокування руху вантажівок, пасажирський транспорт пропускають.
У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.
Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.
Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.
12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосин-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".
15 лютого біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів і затримують рух ваговозів із польською реєстрацією. 20 лютого, українські перевізники розпочали мирну акцію біля ПП "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика".
Цього ж дня на низці пунктів пропуску польські фермери посилили блокаду. Поблизу ПП "Медика-Шегині" протестувальники перекрили залізницю. А крім того розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.
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