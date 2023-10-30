Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти товару на понад 2,5 мільйони

Волинські митники на посту Устилуг виявили і припинили протиправний намір громадянина провезти на територію України без оподаткування товар орієнтовною вартістю 2,5 млн грн.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.23-річний уродженець Рівненщини обрав для в'їзду свого спрінтера "зелений коридор". Це має юридичне значення. Початок проходження транспортним засобом особистого користування каналом, позначеним символами зеленого кольору, є декларуванням шляхом вчинення дій.Таким чином особа заявляє, що переміщувані нею через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами і не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження. Українським законодавством встановлено обмеження на сумарну фактурну вартість та вагу товарів, які не оподатковуються під час їх імпорту фізичними особами. Для автомобільних шляхів сполучення воно становить еквівалент 500 євро та 50 кг на особу.Хоча вага засобів для навігації, виявлена у господарській сумці в багажному відділенні буса, не перевищувала цього ліміту, однак встановлено, що орієнтовна ринкова вартість 18 одиниць такої техніки складає понад 2 млн 530 тис грн. Відтак, складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 2 ст. 471 Митного кодексу.Її санкція передбачає накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості предметів порушення. Остаточну вартість тимчасово вилученого на склад митниці товару встановлять у ході розпочатого провадження.