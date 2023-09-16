Лучани прощатимуться із видатною художницею Тетяною Галькун

Лучани прощатимуться із видатною художницею Тетяною Галькун
В обласному центрі Волині післязавтра, 1 березня, відбудеться прощання з художницею Тетяною Галькун.

Про це у фейсбуці інформує Луцька міськрада.

Сьогодні відійшла у вічність Тетяна Галькун – знана і шанована не лише у нашому краї художниця, член Національної спілки художників України, професор кафедри образотворчого мистецтва та дизайну факультету культури й мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки. Надзвичайно талановита, легка і світла, ніжна і сильна водночас, відкрита і дуже глибока людина.

Тетяна Галькун працювала у галузі станкового живопису, основні жанри – натюрморт і пейзаж. Заснувала в Луцьку власну школу живопису. Її пензлю належать більше кількасот тематичних полотен, портретів, пейзажів, натюрмортів у вітчизняних картинних галереях, державних і громадських установах, приватних колекціях. Окремі роботи зберігаються у Штаб-квартирі ЮНЕСКО.

Учасниця 18 зарубіжних, 36 республіканських, 62 обласних виставок робіт живопису. Організувала 13 персональних виставок, в тому числі 5 – за кордоном. Учасниця 12 міжнародних пленерів. Дипломант ряду елітарних виставок і конкурсів. Автор навчальних посібників, методичних розробок, низки наукових статей.

«Луцька громада збідніла на ще один неповторний талант… Світла пам’ять Художниці… Співчуття родині та близьким, усім поціновувачам непересічного таланту мисткині…» - зазначили у міськраді.

Прощання відбудеться 1 березня 2024 року з 11:00 до 12:00 у Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька.

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Теги: прощання, Луцьк
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