Лучани прощатимуться із видатною художницею Тетяною Галькун

В обласному центрі Волині післязавтра, 1 березня, відбудеться прощання з художницеюПро це у фейсбуці інформує Луцька міськрада.СьогодніТетяна Галькун – знана і шанована не лише у нашому краї художниця, член Національної спілки художників України, професор кафедри образотворчого мистецтва та дизайну факультету культури й мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки. Надзвичайно талановита, легка і світла, ніжна і сильна водночас, відкрита і дуже глибока людина.Тетяна Галькун працювала у галузі станкового живопису, основні жанри – натюрморт і пейзаж. Заснувала в Луцьку власну школу живопису. Її пензлю належать більше кількасот тематичних полотен, портретів, пейзажів, натюрмортів у вітчизняних картинних галереях, державних і громадських установах, приватних колекціях. Окремі роботи зберігаються у Штаб-квартирі ЮНЕСКО.Учасниця 18 зарубіжних, 36 республіканських, 62 обласних виставок робіт живопису. Організувала 13 персональних виставок, в тому числі 5 – за кордоном. Учасниця 12 міжнародних пленерів. Дипломант ряду елітарних виставок і конкурсів. Автор навчальних посібників, методичних розробок, низки наукових статей.«Луцька громада збідніла на ще один неповторний талант… Світла пам’ять Художниці… Співчуття родині та близьким, усім поціновувачам непересічного таланту мисткині…» - зазначили у міськраді.Прощання відбудеться 1 березня 2024 року з 11:00 до 12:00 у Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька.