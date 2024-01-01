Відійшла у вічність відома художниця з Волині Тетяна Галькун.

Відійшла у вічність відома художниця з ВолиніПро це повідомили у Волинському національному університеті імені Лесі Українки."Тетяна Дмитрівна ГАЛЬКУН (26.01.1947–28.02.2024) – Народний художник України, професор, професорка кафедри образотворчого мистецтва Волинського національного університету імені Лесі Українки, членкиня Національної спілки художників.Світла та вічна пам'ять дорогій колезі, професіоналу своєї справи. Пам'ять про Тетяну Дмитрівну назавжди житиме в серцях тих, з ким вона працювала всі ці роки та з ким ділилася знаннями та життєвою мудрістю.Висловлюємо щирі співчуття і розділяємо біль втрати з рідними та близькими", - йдеться в повідомленні.