Смертельна аварія у Струмівці: деталі від поліції

Смертельна аварія у Струмівці: деталі від поліції
Слідчі поліції встановлюють обставини летальної автопригоди у Струмівці, яка сталася вчора, 27 лютого, близько 19:00 на вулиці Рівненській у Струмівці.

Про це інформує сектор комунікації ГУНП Волині.

32-річний водій BMW наїхав на чоловіка, який перетинав проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм пішохід помер в кареті швидкої, його особу встановили – це 79-річний мешканець Луцька.
Смертельна аварія у Струмівці: деталі від поліції

З місця події вилучили автомобіль, водія освідували – він тверезий.
Смертельна аварія у Струмівці: деталі від поліції

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

Триває слідство.

Нагадаємо, у Луцьку на Конякіна водій автомобіля збив 43-річну жінку.

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Теги: ДТП, Луцьк
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