Поблизу Луцька запустили нову станцію очистки питної води

У Рокинях запустили нову станцію очистки питної води.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.“Селище Рокині – одне з небагатьох, яке має централізоване водопостачання, – зазначив міський голова. – Раніше тут була станція очистки води ще радянського зразка – застаріла, яка не справлялася зі своїми завданнями. І якраз мешканці села Брище і селища Рокині найбільше зверталися до нас щодо оновлення водоочисної техніки. Нещодавно в Брищі ми встановили станцію очистки питної води Organik M-200. Вона дуже добре себе зарекомендувала. Зараз поставили аналогічну систему і в селищі Рокині. Близько тисячі господарств тут користуються централізованим водопостачанням. Станція добре справляється з очисткою води для такої значної кількості споживачів”.Станція працює в автоматичному режимі з мінімально можливими експлуатаційними витратами.Вода з артезіанської свердловини подається на установку, де проходить систему аерації. Обладнання знижує вміст сполук амонію та видаляє розчинений сірководень за рахунок наявності фільтрувального шару з каталітичними властивостями. Після очищення вода зберігає всі свої корисні властивості й мікроелементи.Як зазначив директор КП “Луцькводоканал”, встановлення другої станції водопідготовки є складовою частиною поетапного плану підвищення якості питної води у Луцькій міській територіальній громаді. Крім систем водоочистки у Рокинях і Брищі, він включає в себе вже реалізований проєкт доочищення води в одному з навчальних закладів Луцька. А в подальшому передбачає встановлення системи високоякісного очищення води на Дубнівській станції водопідготовки, яка забезпечує водою значну частину жителів Луцька.