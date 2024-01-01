Поблизу Луцька запустили нову станцію очистки питної води

Поблизу Луцька запустили нову станцію очистки питної води
У Рокинях запустили нову станцію очистки питної води.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

“Селище Рокині – одне з небагатьох, яке має централізоване водопостачання, – зазначив міський голова. – Раніше тут була станція очистки води ще радянського зразка – застаріла, яка не справлялася зі своїми завданнями. І якраз мешканці села Брище і селища Рокині найбільше зверталися до нас щодо оновлення водоочисної техніки. Нещодавно в Брищі ми встановили станцію очистки питної води Organik M-200. Вона дуже добре себе зарекомендувала. Зараз поставили аналогічну систему і в селищі Рокині. Близько тисячі господарств тут користуються централізованим водопостачанням. Станція добре справляється з очисткою води для такої значної кількості споживачів”.

Станція працює в автоматичному режимі з мінімально можливими експлуатаційними витратами.

Вода з артезіанської свердловини подається на установку, де проходить систему аерації. Обладнання знижує вміст сполук амонію та видаляє розчинений сірководень за рахунок наявності фільтрувального шару з каталітичними властивостями. Після очищення вода зберігає всі свої корисні властивості й мікроелементи.
Поблизу Луцька запустили нову станцію очистки питної води

Як зазначив директор КП “Луцькводоканал” Віктор Гуменюк, встановлення другої станції водопідготовки є складовою частиною поетапного плану підвищення якості питної води у Луцькій міській територіальній громаді. Крім систем водоочистки у Рокинях і Брищі, він включає в себе вже реалізований проєкт доочищення води в одному з навчальних закладів Луцька. А в подальшому передбачає встановлення системи високоякісного очищення води на Дубнівській станції водопідготовки, яка забезпечує водою значну частину жителів Луцька.

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Теги: Волинь
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