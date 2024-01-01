У 50-річного волинянина вдома знайшли два пістолети та набої
Сьогодні, 10:30
Поліцейські вилучили у жителя Луцького району заборонені предмети.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 27 лютого, в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, у результаті санкціонованого обшуку у підсобних приміщеннях за місцем проживання 50-річного жителя Луцького району, поліцейські вилучили два пістолети з ознаками переробки, димову шашку та 18 набоїв калібру 9 мм.
Усе направили у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС для проведення експертизи.
За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 27 лютого, в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, у результаті санкціонованого обшуку у підсобних приміщеннях за місцем проживання 50-річного жителя Луцького району, поліцейські вилучили два пістолети з ознаками переробки, димову шашку та 18 набоїв калібру 9 мм.
Усе направили у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС для проведення експертизи.
За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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