У 50-річного волинянина вдома знайшли два пістолети та набої

Поліцейські вилучили у жителя Луцького району заборонені предмети.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 27 лютого, в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, у результаті санкціонованого обшуку у підсобних приміщеннях за місцем проживання 50-річного жителя Луцького району, поліцейські вилучили два пістолети з ознаками переробки, димову шашку та 18 набоїв калібру 9 мм.Усе направили у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС для проведення експертизи.За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.