На Волині горіла суха трава

Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі сухої трави на відкритих територіях.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Наприкінці дня горіла суха трава неподалік польової дороги біля села Забороль Луцької громади. Пожежу помітив сільський староста й о 16:45 викликав рятувальників. Працівники 2 державної пожежної рятувальної частини м. Луцька ліквідували горіння о 17:04 на площі 0,03 га.Встановлено, що до пожежі призвела необережність з вогнем. Для огляду місця події та моніторингу ситуації, а також виявлення осіб, які перебувають поблизу, співробітники ДСНС провели аеророзвідку. Тривають заходи із встановлення осіб, причетних до підпалу сухої рослинності.Майже через годину трапилася ще одна пожежа на відкритій території — горіла суха трава на площі 10 соток біля села Красноволя Колківської громади. Пожежа ліквідована силами двох підрозділів місцевої пожежної охорони — с. Красноволя та селища Колки. Причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Рятувальники нагадують, що спалювати суху траву і листя заборонено.Відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф за випалювання стерні, луків, пасовищ, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках для громадян складає 3060 – 6120 грн, для посадових осіб — 15300 – 21420 грн.Якщо ж такі дії призвели до загибелі людей, масової загибелі тварин або інших тяжких наслідків, передбачена кримінальна відповідальність — можна потратити за грати до 10 років."Тож, перебуваючи у лісі чи в полі, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Адже пожежу може спровокувати навіть одна іскра або недбало кинутий сірник", - зазначають вогнеборці.