Окупанти розстріляли дідуся на Харківщині, який зробив їм зауваження

Окупанти розстріляли дідуся на Харківщині, який зробив їм зауваження
Правоохоронці ідентифікували трьох окупантів, які під час захоплення села на Харківщині застрелили чоловіка за зауваження.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури ідентифіковано трьох військовослужбовців військової частини №54096 зс рф, уродженців республіки Дагестан.

Їм заочно повідомлено про підозру.
Окупанти розстріляли дідуся на Харківщині, який зробив їм зауваження

За даними слідства, 3 травня 2022 року підозрювані приїхали на автомобілі «Нива» до захопленого села Макарове Богодухівського району. На той час ці військові базувались в окупованому селищі Козача Лопань.

Вони зайшли до сільськогосподарського підприємства та побачили 70-річного місцевого мешканця, який працював там охоронцем та доглядав за худобою.

Російські військові почали стріляти з вогнепальної зброї у бік тварин. Чоловік зробив підозрюваним зауваження, тому що постріли лякають худобу.

Окупанти обурились, але поїхали з місця. Вже 5 травня вони знову приїхали до села Макарове та побачили, що чоловік йде на роботу.

Один з військових рф вийшов з автівки і зробив два постріли у спину місцевому мешканцю. Ще двоє підозрюваних спостерігали, щоб не було свідків убивства.

Потерпілий загинув на місці.

Після цього окупанти почали штовхати загиблого ногами, перевіряючи чи дійсно він помер. Переконавшись, що чоловік помер, вони поїхали з місця.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Досудове розслідування - слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — 7-ме управління ДСР Національної поліції України, Управління СБУ в Харківській області.

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Теги: війна, росія
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