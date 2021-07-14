Спецпредставник Китаю їде в Україну і до росії

Спецпредставник Китаю їде в Україну і до росії
Спеціальний представник Китаю відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину і росію.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

«Тур» починається 2 березня. Головна тема — врегулювання російсько-української війни. МЗС Китаю заявило, що поїздка Лі Хуея — це «другий раунд дипломатії з пошуку політичного врегулювання української кризи <так Китай називає вторгнення рф>».

Уперше Лі Хуей приїздив до України та країн ЄС у травні 2023 року. Тоді він заявляв про важливість участі Китаю в реалізації формули миру, яку озвучував Володимир Зеленський, і гарантуванні ядерної безпеки.

WSJ писала, що Лі Хуей виступав за припинення вогню зі збереженням за росією окупованих українських земель.

Нагадаємо, Китай запевнив, що не продає зброю Росії і не постачає її в зону бойових дій на українській території.

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Теги: Китай, політика
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