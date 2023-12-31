Китай відповів, чи постачає зброю до РФ

Китай відповів, чи постачає зброю до РФ
Китай запевнив, що не продає зброю Росії і не постачає її в зону бойових дій на українській території.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї своєму українському колезі Дмитру Кулебі, передає The Guardian, передає ТСН.

Він запевнив, що Пекін "дотримується політичного розв'язання проблем у гарячих точках, наполягає на сприянні миру та переговорах, не підливає масла у вогонь, не використовує ситуацію та не продає летальу зброю в райони конфлікту або сторонам конфлікту".

Водночас війну в Україні Китай продовжує називати "українською кризою".

"Незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай сподівається, що китайсько-українські відносини розвиватимуться нормально і продовжуватимуть приносити користь двом народам", – сказав глава китайського МЗС.

"Ми продовжуватимемо відігравати конструктивну роль у швидкому припиненні війни та відновленні миру. Навіть якщо є лише проблиск надії на мир, Китай не відмовиться від своїх зусиль", – додав Ван Ї.

Своєю чергою Дмитро Кулеба сказав, що Україна готова підтримувати дружні відносини з Китаєм на всіх рівнях.

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Теги: Китай, зброя, Росія
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