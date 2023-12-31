Китай відповів, чи постачає зброю до РФ





Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї своєму українському колезі Дмитру Кулебі, передає The Guardian, передає



Він запевнив, що Пекін "дотримується політичного розв'язання проблем у гарячих точках, наполягає на сприянні миру та переговорах, не підливає масла у вогонь, не використовує ситуацію та не продає летальу зброю в райони конфлікту або сторонам конфлікту".



Водночас війну в Україні Китай продовжує називати "українською кризою".



"Незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай сподівається, що китайсько-українські відносини розвиватимуться нормально і продовжуватимуть приносити користь двом народам", – сказав глава китайського МЗС.



"Ми продовжуватимемо відігравати конструктивну роль у швидкому припиненні війни та відновленні миру. Навіть якщо є лише проблиск надії на мир, Китай не відмовиться від своїх зусиль", – додав Ван Ї.



Своєю чергою Дмитро Кулеба сказав, що Україна готова підтримувати дружні відносини з Китаєм на всіх рівнях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Китай запевнив, що не продає зброю Росії і не постачає її в зону бойових дій на українській території.Про це заявив міністр закордонних справ Китаюсвоєму українському колезі, передає The Guardian, передає ТСН Він запевнив, що Пекін "дотримується політичного розв'язання проблем у гарячих точках, наполягає на сприянні миру та переговорах, не підливає масла у вогонь, не використовує ситуацію та не продає летальу зброю в райони конфлікту або сторонам конфлікту".Водночас війну в Україні Китай продовжує називати "українською кризою"."Незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай сподівається, що китайсько-українські відносини розвиватимуться нормально і продовжуватимуть приносити користь двом народам", – сказав глава китайського МЗС."Ми продовжуватимемо відігравати конструктивну роль у швидкому припиненні війни та відновленні миру. Навіть якщо є лише проблиск надії на мир, Китай не відмовиться від своїх зусиль", – додав Ван Ї.Своєю чергою Дмитро Кулеба сказав, що Україна готова підтримувати дружні відносини з Китаєм на всіх рівнях.

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