Китай відповів, чи постачає зброю до РФ
Сьогодні, 05:17
Китай запевнив, що не продає зброю Росії і не постачає її в зону бойових дій на українській території.
Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї своєму українському колезі Дмитру Кулебі, передає The Guardian, передає ТСН.
Він запевнив, що Пекін "дотримується політичного розв'язання проблем у гарячих точках, наполягає на сприянні миру та переговорах, не підливає масла у вогонь, не використовує ситуацію та не продає летальу зброю в райони конфлікту або сторонам конфлікту".
Водночас війну в Україні Китай продовжує називати "українською кризою".
"Незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай сподівається, що китайсько-українські відносини розвиватимуться нормально і продовжуватимуть приносити користь двом народам", – сказав глава китайського МЗС.
"Ми продовжуватимемо відігравати конструктивну роль у швидкому припиненні війни та відновленні миру. Навіть якщо є лише проблиск надії на мир, Китай не відмовиться від своїх зусиль", – додав Ван Ї.
Своєю чергою Дмитро Кулеба сказав, що Україна готова підтримувати дружні відносини з Китаєм на всіх рівнях.
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Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї своєму українському колезі Дмитру Кулебі, передає The Guardian, передає ТСН.
Він запевнив, що Пекін "дотримується політичного розв'язання проблем у гарячих точках, наполягає на сприянні миру та переговорах, не підливає масла у вогонь, не використовує ситуацію та не продає летальу зброю в райони конфлікту або сторонам конфлікту".
Водночас війну в Україні Китай продовжує називати "українською кризою".
"Незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай сподівається, що китайсько-українські відносини розвиватимуться нормально і продовжуватимуть приносити користь двом народам", – сказав глава китайського МЗС.
"Ми продовжуватимемо відігравати конструктивну роль у швидкому припиненні війни та відновленні миру. Навіть якщо є лише проблиск надії на мир, Китай не відмовиться від своїх зусиль", – додав Ван Ї.
Своєю чергою Дмитро Кулеба сказав, що Україна готова підтримувати дружні відносини з Китаєм на всіх рівнях.
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