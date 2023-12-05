На Волині реконструюють поліклініку

На Волині реконструюють поліклініку
Двоповерхову будівлю поліклініки Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання планують відремонтувати.

Ідеться про реконструкцію для влаштування приміщення під встановлення системи рентгенівської діагностики Kaigen-40R (на фото).

Відповідний тендер на prozorro.gov.ua оголосило КНП «Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» Ковельської міської ради Волинської області. Пропозиції учасників приймають до 17 лютого. Аукціон розпочнеться 19 лютого, передає ІА Волинські новини.

Очікувана вартість робіт становить 3,435 мільйона гривень.

Реконструкція будівлі поліклініки, що в Ковелі на вулиці Грушевського, 52, включатиме мурування стін і перегородок, укладання перемичок, улаштування підлоги, встановлення рентгенозахисних дверей, встановлення вікон, внутрішнє опорядження стін, перегородок, стелі рентгенкабінету, обшивку вентиляційних коробів і труб гіпсокартонними плитами, улаштування пандуса, зовнішнє оздоблення стін, монтаж електрообладнання, заземлення, облаштування вентиляції, влаштування системи пожежної сигналізації, благоустрій.

Роботи планують завершити до 20 грудня 2024 року.

Гарантійний термін на виконаний ремонт становитиме 10 років.

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Теги: поліклініка, ремонт, Волинь
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