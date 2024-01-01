19 лютого на Волині: гортаючи календар

19 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у журналіста й письменника Володимира Камінського (на фото), колишнього головного тренера ФК «Волинь» Анатолія Дем'яненка.

Іменинники цього дня – Макар, Богдан, Максим, Микита, Архип, Филимон, Дорофій, Філофея, Казимир, Євген..

Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження чи день ангела. Бажаємо миру, добра, любові й нових звершень.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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