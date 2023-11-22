«Чистий Луцьк» за півтора місяця здав на переробку понад тонну відходів





Як розповів Сергій Михалевич, усе зібране відсортували та здали на переробку цього тижня. За окреме сміття, котре за договором забрала місцева фірма, заробили майже п’ять тисяч гривень. Ці кошти надійшли на рахунок комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс".



"Ми практично всі види відходів приймаємо – те, що можна переробити. Якщо ж ви привозите брудні, рвані – ми їх відправляємо як залишкові відходи, вони їдуть на полігон. Всі види відходів мають бути чисті, спресовані та відсортовані максимально один від одного", — сказав керівник проєкту.



Кількість людей, котрі приходять і приїжджають у "Чистий Луцьк, збільшилася, каже Сергій Михалевич. З його слів, в середньому за день сюди привозять відсортоване сміття до десятка автомобілів: переважно це мешканці Луцької громади.



Від населення в центрі приймають макулатуру, ПЕТ-пляшки, скло, тетрапаки, батарейки, акумулятори, люмінесцентні лампи, органічні відходи, метал, пінопласт, блістери з-під таблеток та капсул, одяг, взуття, меблі, побутову техніку та будівельні матеріали, додав Сергій Михалевич.



"В нас одне з найпопулярніших відділів – це будівельні відходи, де ми також на цьому тижні вже завантажили вантажний автомобіль відходами і поїхав він в Брище на полігон, де ми робимо тимчасові дороги для виїзду на саме тіло полігону. Тобто, навіть будівельні відходи також ідуть в користь.", — каже керівник центру.



Говорить: зараз мають замовлення від волонтерів на бляшанки для виготовлення окопних свічок бійцям на фронт.



Принести їх можна у Центр управління відходами "Чистий Луцьк", що на вулиці Трункіна, 7, щодня без вихідних та без обідньої перерви з 7:00 до 20:00. У березні, додав Сергій Михалевич, другий майданчик для збору й сортування твердих побутових відходів у Луцьку планують відкрити у 33-му мікрорайоні міста.



Довідково: Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку року на майданчиках Центру управління відходами "Чистий Луцьк" зібрали майже 1 300 кілограмів відходів різних фракцій. Серед цього — 220 кілограмів упаковки тетрапак, 160 кілограмів ПЕТ-пляшок, 730 кілограмів макулатури, 100 кілограмів пінопласту та 80 кілограмів поліетилену.Як розповів Суспільному керівник проєкту, усе зібране відсортували та здали на переробку цього тижня. За окреме сміття, котре за договором забрала місцева фірма, заробили майже п’ять тисяч гривень. Ці кошти надійшли на рахунок комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс"."Ми практично всі види відходів приймаємо – те, що можна переробити. Якщо ж ви привозите брудні, рвані – ми їх відправляємо як залишкові відходи, вони їдуть на полігон. Всі види відходів мають бути чисті, спресовані та відсортовані максимально один від одного", — сказав керівник проєкту.Кількість людей, котрі приходять і приїжджають у "Чистий Луцьк, збільшилася, каже Сергій Михалевич. З його слів, в середньому за день сюди привозять відсортоване сміття до десятка автомобілів: переважно це мешканці Луцької громади.Від населення в центрі приймають макулатуру, ПЕТ-пляшки, скло, тетрапаки, батарейки, акумулятори, люмінесцентні лампи, органічні відходи, метал, пінопласт, блістери з-під таблеток та капсул, одяг, взуття, меблі, побутову техніку та будівельні матеріали, додав Сергій Михалевич."В нас одне з найпопулярніших відділів – це будівельні відходи, де ми також на цьому тижні вже завантажили вантажний автомобіль відходами і поїхав він в Брище на полігон, де ми робимо тимчасові дороги для виїзду на саме тіло полігону. Тобто, навіть будівельні відходи також ідуть в користь.", — каже керівник центру.Говорить: зараз мають замовлення від волонтерів на бляшанки для виготовлення окопних свічок бійцям на фронт.Принести їх можна у Центр управління відходами "Чистий Луцьк", що на вулиці Трункіна, 7, щодня без вихідних та без обідньої перерви з 7:00 до 20:00. У березні, додав Сергій Михалевич, другий майданчик для збору й сортування твердих побутових відходів у Луцьку планують відкрити у 33-му мікрорайоні міста.Довідково: Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс".

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