На Волині контрактник на два роки самовільно покинув військову частину, його судили





Про це стало відомо з вироку Володимир-Волинського міського суду, інформують



Як ідеться у матеріалах справи, 10 грудня 2019 року Назарій Ж. на три роки уклав контракт про проходження військової служби у Збройних силах України.



Однак 17 січня 2022 року старший солдат Назарій Ж., не отримавши дозволу командира, самовільну залишив військову частину. Чоловік був відсутній на службі до 13 жовтня минулого року. Саме у цей день Назарій Ж. самостійно прибув до Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, припинивши вчинення кримінального правопорушення.



Чоловік визнав себе винним під час розгляду справи. Назарій Ж. розповів суду, що брав участь у бойових діях під час операції об`єднаних сил під час військової агресії Російської Федерації. Після повернення в пункт постійної дислокації 17 січня 2022 року не повернувся в частину та перебував вдома.



На початку повномасштабного вторгнення він вже був виведений поза штат та не міг продовжити службу за посадою.



Тож з 17 січня 2022 року по 13 жовтня минулого року без поважних причин був відсутній на службі та не виконував службові обов`язки, а службовий час проводив на власний розсуд. Однак він самостійно прибув до відділу Державного бюро розслідувань та припинив вчинення злочину.



Врахувавши, що Назарій Ж. є особою молодого віку, характеризується посередньо, брав участь в захисті України та є учасником бойових дій, суд замінив йому реальне покарання на три роки роком умовного терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині військовий, який проходив службу за контрактом та майже на два роки самовільно покинув військову частину, отримав умовне покарання.Про це стало відомо з вироку Володимир-Волинського міського суду, інформують Волинські новини Як ідеться у матеріалах справи, 10 грудня 2019 року Назарій Ж. на три роки уклав контракт про проходження військової служби у Збройних силах України.Однак 17 січня 2022 року старший солдат, не отримавши дозволу командира, самовільну залишив військову частину. Чоловік був відсутній на службі до 13 жовтня минулого року. Саме у цей день Назарій Ж. самостійно прибув до Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, припинивши вчинення кримінального правопорушення.Чоловік визнав себе винним під час розгляду справи. Назарій Ж. розповів суду, що брав участь у бойових діях під час операції об`єднаних сил під час військової агресії Російської Федерації. Після повернення в пункт постійної дислокації 17 січня 2022 року не повернувся в частину та перебував вдома.На початку повномасштабного вторгнення він вже був виведений поза штат та не міг продовжити службу за посадою.Тож з 17 січня 2022 року по 13 жовтня минулого року без поважних причин був відсутній на службі та не виконував службові обов`язки, а службовий час проводив на власний розсуд. Однак він самостійно прибув до відділу Державного бюро розслідувань та припинив вчинення злочину.Врахувавши, що Назарій Ж. є особою молодого віку, характеризується посередньо, брав участь в захисті України та є учасником бойових дій, суд замінив йому реальне покарання на три роки роком умовного терміну.

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